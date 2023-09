Oroscopo, soldi a palate per 3 segni premiati dalla Luna crescente. Occhio, perché potresti essere tu il fortunato!

Quali sono i segni zodiacali più fortunati della settimana? Le previsioni non hanno dubbi! Grazie alla Luna in fase crescente arriverà una vera e propria pioggia di soldi e buona sorte per i nati sotto 3 segni dello zodiaco. Vediamo di chi si tratta e se potresti essere tu!

A poche ore dall’inizio di una nuova settimana del mese di settembre, gli esperti dell’oroscopo analizzano il movimento delle stelle per capire l’andamento di ciascun segno zodiacale. Per la settimana entrante, sicuramente continueranno gli effetti positivi della Luna calante che hanno colpito altri 3 segni, già dai giorni scorsi. Un’influenza favorevole la Luna la regala anche ad altri fortunati. Questa volta, però, a “muovere” i fili sarà la Luna nuova che è arrivata lo scorso 15 settembre.

Secondo le ultime previsioni dell’oroscopo, soldi a palate raggiungeranno, nelle prossime ore, i nati sotto il segno dello Scorpione. In particolare, secondo le stelle, gli scorpioncini avranno più facilità ad intraprendere una nuova avventura lavorativa che porterà, pian piano, a soddisfazioni economiche abbastanza importanti. La predisposizione al cambiamento agevolerà anche la sfera amorosa. Le idee su piani futuri e rapporti sentimentali saranno più chiare che mai e non mancherà il coraggio di tuffarsi in nuove conoscenze.

Un altro segno particolarmente vincente, nei prossimi giorni, sarà quello del Sagittario. I nati sotto questo segno saranno accompagnati dalla bellezza della Luna che gli donerà più charme e avvenenza. Inoltre, le doti comunicative e piuttosto convincenti dell’ultimo periodo potrebbero portare alla conquista di un aumento sul lavoro, oppure a un maggior carico di responsabilità che si tradurrà in un possibile scatto di carriera.

Oroscopo, soldi a palate anche per il segno del Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno saranno gli ultimi fortunati della prossima settimana. Inizialmente, però, dovranno fare i conti con qualche piccola spesa non prevista. Uno sforzo economico che sarà ripagato quasi subito.

A far brillare le sorti dei capricornini sarà il prossimo weekend. Nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre saranno influenzate da una forte carica energica. Una condizione che porterà buoni frutti in campo personale e lavorativo. Anche la salute ne gioverà. Ci si sentirà pronti per intraprendere un percorso di allenamento più assiduo, oppure un percorso di alimentazione più equilibrato. Il weekend sarà ottimale anche per tentare la sorte in generale. Insomma, secondo l’oroscopo “tradizionale” saranno questi 3 segni a fare scintille nei prossimi sette giorni. Diverse, invece, le previsioni dell’oroscopo cinese.