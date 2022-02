Sono 12 i segni zodiacali che insieme compongono lo zodiaco. Dodici segni che corrispondono alle dodici costellazioni, toccate dal Sole e dagli altri pianeti lungo un asse chiamata ellittica.

Succede, dunque, che ogni mese il Sole entri in un determinato segno e ne determini la stagione. Quindi, a ciascun segno zodiacale corrisponde un simbolo e delle date astrologiche.

Ad esempio il simbolo assegnato all’Ariete il primo segno dello Zodiaco, è quello della testa con le corna. Il periodo dell’Ariete è compreso tra il 21 marzo ed il 19 aprile.

Per il Toro, invece, il simbolo scelto è sempre quello della testa del toro, inteso come animale, ma questa volta il periodo va dal 20 aprile al 20 maggio.

Per i Gemelli il simbolo è quello della testa dei Gemelli ed il periodo dal 21 maggio al 20 giugno e così proseguendo per i rimanenti mesi dell’anno fino al 20 marzo.

I segni zodiacali sono in grado di dirci le caratteristiche, gli atteggiamenti e le abitudini di una persona.

Fattori che a seconda del posizionamento degli astri possono cambiare ed influenzare positivamente o negativamente la vita di ciascuno. Quest’oggi scopriremo come sarà l’ultima settimana di febbraio per alcuni segni dello zodiaco.

Dal 21 al 27 febbraio successi importanti in ogni campo per questo fortunatissimo segno grazie alle stelle, confusione e poca energia invece per l’Acquario ed i Gemelli

Febbraio è il mese dell’amore ed in tanti hanno festeggiato il giorno di San Valentino.

L’inizio di un nuovo mese porta sempre con sé nuovi progetti e possibilità e marzo oramai è alle porte.

Ma cosa riserveranno gli astri nell’ultima settimana del mese di febbraio?

Lo Scorpione

Grazie alle stelle lo Scorpione vivrà questa ultima settimana di febbraio in pole position, davanti a tutti gli altri segni.

Fortuna in tutti i campi, dall’amore al lavoro. Per cui non resta che concentrarsi su ciò in cui si crede e continuare con i buoni propositi.

Al contrario dello Scorpione, per l’Acquario ed i Gemelli ci sarà una parte finale del mese non proprio fortunatissima con confusione e poca energia.

Ancora troppe cose non quadrano nella vita di questi due segni. Schiarirsi le idee è il primo passo da compiere.

Concentrarsi, dunque, sul da farsi, senza disperdere energie in cose futili, anche perché secondo gli astri sembrerebbe che i Gemelli a marzo saranno tra i segni favoriti.