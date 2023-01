Innamorati e felici questi Capricorno e altri 2 segni zodiacali stanno vivendo un gennaio da favola

Gennaio si avvia alla conclusione e per alcuni segni zodiacali questo porterà novità sia in ambito lavorativo che professionale. Ma ecco cosa aspetta al Capricorno, ai Pesci e alla Vergine

Il 2023 è arrivato e anche l’oroscopo vuole dire la sua sul futuro che attende i diversi segni zodiacali. Per molti sarà l’anno della svolta, innamorati e felici dopo aver trascorso un 2022 di inferno. Essere in grado di cogliere i segnali che l’altra persona ci invia è importante per ottenere il meglio e non farsi scappare possibili partner.

Senza tralasciare l’amore, oggi si andrà alla scoperta dell’oroscopo delle ultime settimane di gennaio che si rivelerà propizia per alcuni segni zodiacali. Un anno che parte con il botto e che non potrà continuare diversamente. Felicità e soddisfazioni, infatti, una volta trovate saranno difficili da lasciare andare. Andiamo, quindi a capire che futuro aspetterà l’Acquario, la Vergine e il Capricorno. Tre segni che vivranno momenti interessanti.

Innamorati e felici Capricorno e altri 2 segni zodiacali sono davvero fortunati

Per i nati sotto al segno del Capricorno gennaio non inizia con dei buoni auspici. Giove è ancora contrario e questo potrebbe provocare dei piccoli terremoti sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Sul lavoro qualche problema potrebbe sorgere con i superiori. Prima di attaccare sarà bene cercare di capire quali sono le ragioni della controparte. Non sempre, infatti, si ha ragione.

Per lasciare da parte i problemi lavorativi ci si potrà concentrare sull’amore che, al contrario, rappresenterà davvero uno spiraglio di luce. Le coppie nate da tempo non avranno difficoltà a portare avanti la relazione. Tutti gli altri, invece, dovranno guardarsi attorno perchè la persona giusta potrebbe nascondersi proprio dietro l’angolo.

Pesci

I Pesci vivranno un gennaio molto interessante tra guadagni e nuovi sentimenti. Per quanto riguarda l’amore potrebbero tornare vecchie fiamme, starà al singolo decidere se dare loro una possibilità o meno. Gli indecisi dovranno, finalmente, prendere una decisione. Passare il tempo a pensare sempre alla medesima persona non è salutare, meglio decidere cosa fare magari anche con un gesto eclatante.

Il Sole favorevole porta la luce in ambito professionale, tanto impegno paga. Qualche problema in salute potrebbe sorgere attorno al 30 gennaio ma nulla di grave, un classico malanno di stagione che trascorrerà senza strascichi.

Vergine

I nati sotto al segno della Vergine non avranno bisogno di aiuto per ottenere ciò che desiderano dal punto di vista lavorativo. Infatti, sono abbastanza determinati da riuscire a raggiungere i loro obiettivi senza appoggiarsi a terzi. Proprio in ambito professionale arriveranno le soddisfazioni più grandi, tra aumenti di stipendio e promozioni. Questo denaro in più permetterà alla Vergine di togliersi qualche sfizio da tempo rimandato.

In amore e amicizia verranno lasciati da parte i rapporti ormai divenuti obsoleti. Meglio dimenticare una persona che continuare a portare avanti relazioni ormai morte. Le nuove conoscenze fatte a dicembre potrebbero trasformarsi in qualcosa di più importante e duraturo.

Innamorati e felici, dunque, Capricorno e altri 2 segni zodiacali tra cui la Vergine.