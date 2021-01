L’oroscopo del 2021 rivela l’influenza delle stelle sullo stile dei segni zodiacali.

L’inizio del 2021 porta con sé nuove sfide e nuovi inizi in tutti i campi della vita. Anche lo stile di ognuno di noi sarà influenzato da questo nuovo anno pieno di cambiamenti.

I segni zodiacali, influendo sul carattere dell’individuo, tenderanno a condizionare anche il modo di percepire la moda e l’abbigliamento.

Infatti, ad ogni carattere corrisponderà un certo stile influenzato dalle stelle e l’oroscopo del 2021 rivelerà l’influenza delle stelle sullo stile dei segni zodiacali.

Ariete

Le persone nate sotto il segno dell’Ariete tendono a possedere una grande personalità ed a essere molto razionali. Avere molta personalità li porta ad osare nella vita come nel modo di vestire, parola d’ordine reinterpretare.

Nel 2021 le donne Ariete potranno mettersi tranquille e non affannarsi nello shopping. Avere nel guardaroba tutto ciò che serve permetterà loro di concentrarsi su altro.

Ovviamente, se proprio non si può rinunciare allo shopping si consiglia l’acquisto di un capo bizzarro e particolare.

Toro

I nati sotto al segno del Toro amano la moda in ogni sua sfumatura, la moda e il bello non hanno segreti per questo segno.

Lo shopping rischia di trasformarsi in una vera e propria ossessione, bisognerà imparare a selezionare con cura i pezzi da accaparrarsi.

Per le donne Toro il 2021 sarà l’anno dell’abbigliamento sostenibile, gli acquisti attenti all’ambiente dovranno essere alla base dello shopping.

Gemelli

I Gemelli dal carattere lunatico e mutevole trasferiscono questo loro essere anche nella scelta dell’outfit. Basterà uno sguardo all’abbigliamento per capire con quale umore si è svegliato il Gemelli.

Per i Gemelli il 2021 sarà un anno fantastico, per questo dovranno essere accantonati il nero e i colori scuri. Parola d’ordine: colore.

Cancro

I Cancro sono molto pratici e prediligono uno stile sportivo, non elaborato ma comodo.

Chi ha detto che uno stile comodo non può essere chic? È possibile combinare la comodità con l’eleganza abbinando all’outfit degli accessori super glamour.

Il 2020 ha annoiato terribilmente la donna Cancro, nel 2021 non dovrà abbandonandosi alla noia e più che sull’abbigliamento dovrà concentrarsi sull’arredamento.

Cambiare anche piccole cose in casa aiuteranno a tuffarsi in un 2021 meraviglioso.

Leone

Le nate sotto al segno del Leone sono grintose e anticonformiste, amano apparire ed essere al centro dell’attenzione. Anche nell’abbigliamento verrà amato particolarmente ciò che attira l’attenzione.

In tutto questo una bella borsa a tracolla è tutto quello che ci vuole per iniziare il 2021 con la marcia giusta. Praticità e grinta unite insieme per una combo strepitosa.

Vergine

Le persone nate sotto al segno della Vergine sono spesso precise e rigorose, anche nel vestire questi tratti caratteriali tenderanno a risaltare.

I look saranno sempre molto ordinati, curati in ogni dettaglio e sempre molto personali. E quale accessorio se non un nuovo paio di stivali o stivaletti per entrare con il piede giusto nel 2021?

Bilancia

Chi è della Bilancia ama molto vestire in modo elegante e raffinato, specialmente quando partecipa ad eventi esclusivi.

Le donne Bilancia hanno accumulato nell’armadio centinaia di oggetti inutilizzati. In questo 2021 il consiglio è quello di imparare a risparmiare per progetti che meritano davvero.

Scorpione

Gli Scorpioni sono un concentrato di carattere e grinta, amano imporsi e prevalere sugli altri. Negli outfit prediligono praticità e comodità non rinunciando, però, all’eleganza.

E parlando di abbigliamento pratico e comodo cosa c’è di più pratico di un maglione? Un caldo maglione in lana sarà l’alleato migliore per questo freddo 2021.

Sagittario

I nati sotto al segno del Sagittario sono curiosi e aperti anche se a volte tendono a chiudersi in se stessi.

Per questo 2021 le stelle e l’oroscopo consigliano di optare per abbigliamento comodo. Si trasformerà nel migliore alleato di questo segno zodiacale.

Capricorno

Caparbie e testarde le donne Capricorno prediligono outfit rigorosi e, a tratti, un po’ rigidi. La forza è la caratteristica principale di questo segno e questo lo dimostra anche nell’abbigliamento sempre funzionale e comodo.

In questo 2021 bisognerà abbandonare la corazza per regalare un tocco meno rigido al modo di vestire. I colori saranno i veri protagonisti.

Acquario

Le donne Acquario sono delle anime libere, creative e a tratti eccentriche. Sempre piene di buoni propositi e tante scuse per non metterli in atto. Amano reinterpretare la moda anche abbinando pezzi vintage a pezzi nuovi di zecca.

E se nel 2021 si cercasse di mettere in pratica almeno uno degli obiettivi che ci si era prefissati? L’esercizio fisico, ad esempio. Cercare abbigliamento sportivo sarà fondamentale per cominciare a mettere in pratica i buoni propositi.

Pesci

La donna Pesci è la più romantica dello zodiaco, ama i vestiti rosa e i merletti. Iper femminile ed estroversa riempie di luce e gioia tutti coloro che le stanno accanto.

Per questo 2021 puntare su un gioiello luminoso sarà la scelta che più si addice a questo segno.

