Spazio ai segni zodiacali più fortunati o meno per un novembre d’oro

Il mese di novembre è il penultimo che ci separa dalla fine dell’anno. Oramai con esso si cominciano un po’ a tirare le somme di un anno che si avvia lentamente verso la conclusione. Non a caso è anche il mese di due feste particolari. Quella che ricorda i santi e la commemorazione dei defunti. Due feste perciò che ci richiamano ad una certa interiorità, caratteristica proprio del mese. Non a caso fra i segni zodiacali più fortunati di questo periodo si può trovare lo Scorpione, un segno che di interiorità ne ha da vendere.

Il mese di novembre in questo anno

Novembre è proprio il cuore dell’autunno e a grandi passi si avvicina l’inverno. Così arriva l’invito a fare un po’ di pulizia da tutto quello che potrebbe rallentare la nostra crescita personale. L’esempio ci viene dalle foglie che cadono dagli alberi. Queste sono un segno evidente che tutta l’attività dalla primavera fino agli inizi dell’autunno oramai è da accantonare. Alcuni pianeti ci aiuteranno a fare questo.

Così Mercurio, che rappresenta la forza comunicativa, ci invita a passare al setaccio le nostre relazioni. Il Sole, che si trova in Scorpione, ci invita a purificare le nostre passioni. In aiuto c’è anche Venere, che dà un tocco di chiarezza ai nostri sentimenti.

Sotto l’influsso di questi pianeti nel periodo novembrino, diamo spazio ai segni zodiacali più fortunati del mese.

Lo Scorpione col Sole nel cuore

Ebbene, il primo segno naturalmente è lo Scorpione, in quanto novembre è proprio il suo mese. Il Sole lo illumina, così che i suoi raggi sono filtrati dal segno. Le caratteristiche dello Scorpione e anche il tocco di fortuna che lo avvolge in questo periodo si riflettono sul resto dello zodiaco. Almeno fino al 22 novembre, quando il Sole passerà in Sagittario. È tempo perciò di trasformazioni profonde, come sempre i segni d’Acqua invitano a fare. Diamo spazio perciò alle nostre intuizioni.

Spazio ai segni zodiacali più fortunati del mese con il Cancro e la Bilancia

Tra i segni d’Acqua vi è il Cancro. Un segno a cui non manca sensibilità e capacità creativa, soprattutto se orientata verso la famiglia. Ma in questo novembre 2022 anche nella vita professionale. Il Cancro è un segno tipicamente romantico, naturalmente abile anche nell’intuire i sentimenti degli altri.

Giove darà a questo segno un po’ di fortuna. Mercurio ne potenzierà la comunicazione e Venere la possibilità di realizzare qualcosa di bello. Niente di meglio che vivere questo mese gioiosamente.

Un colpo di fortuna per la Bilancia

Un segno inaspettatamente fortunato è la Bilancia. A partire dalla seconda metà di novembre e fino agli inizi dicembre troverà il suo colpo di fortuna, da non lasciarsi sfuggire. Tutto questo grazie a Marte che passerà nel segno dei Gemelli a fine agosto e fino al termine dell’anno. Questo Pianeta donerà tanta energia e forza di volontà, per dare più grinta ai sogni e ai progetti. La voglia di espandere le proprie capacità e la forza positiva che viene da Marte si potranno realizzare in un vero colpo di fortuna.

Sagittario ben piazzato a novembre

In questo novembre 2022 anche il Sagittario trova la sua occasione di avere un periodo propizio. Il Sole, che lo illuminerà a partire dal 22, farà sì che un fiume di energia lo attraversi. Ci si caricherà di ottimismo e non mancherà un pizzico di umorismo, per affrontare la vita con più leggerezza. Non che questa manchi al Sagittario, anzi, è un segno ricco di entusiasmo e cordialità, molto aperto verso gli altri e amante della cultura. Forse sarà il periodo in cui il Sole regalerà anche la possibilità di un bel viaggio, una delle attività preferite del segno.

Tuttavia il giorno 16 anche Venere entra in Sagittario. Si potenzia così una certa sensualità che potrebbe alimentare anche degli interessi artistici. Oltre a Venere, il 17 anche Mercurio sarà presente in Sagittario. Ecco che le tendenze allora cominciano a fondersi. Mercurio spingerà il segno, piuttosto che verso l’idealismo, verso qualcosa di più pratico da realizzare. Un mese che si presenta abbastanza positivo.

Segni sfortunati a novembre

Alcuni segni non avranno la fortuna degli altri. La Vergine potrebbe avere dei momenti difficili proprio a novembre e fino agli inizi di dicembre. Meglio agire con circospezione facendo attenzione a non fare passi falsi.

Stessa sorte si profila per i Pesci che dovranno essere guardinghi e con i piedi per terra, proprio tra metà novembre e gli inizi di dicembre.

In ogni caso saranno solo dei momenti passeggeri, in cui è richiesta una certa prudenza. Poi tutto riprenderà a risplendere per un periodo d’oro.