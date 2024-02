Oro e argento sono sempre più di moda: ecco come e perché investire in questi metalli preziosi

L’oro e l’argento sono da sempre considerati beni rifugio. Scopri come investire in questi metalli preziosi e quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi metodi di investimento

L’oro e l’argento sono due dei metalli più conosciuti e apprezzati nel Mondo. Ma sono anche due asset finanziari che possono offrire opportunità di investimento interessanti, soprattutto in periodi di instabilità economica e inflazione. Come si sono comportati i prezzi dei due metalli negli ultimi due anni? E quali sono le possibilità di investimento per un piccolo risparmiatore e i vantaggi e gli svantaggi di investire in oro e argento?

Oro e argento sono sempre più di moda

L’oro e l’argento hanno avuto un andamento diverso negli ultimi due anni. L’oro ha raggiunto il suo massimo storico a luglio 2020, superando i 2.000 dollari l’oncia, circa 60 euro al grammo. La forte domanda di rifugio sicuro in seguito alla pandemia di Covid-19 e le politiche monetarie espansive delle banche centrali spinsero il prezzo ai massimi. Da allora il prezzo del metallo giallo è rimasto elevato, o oggi siamo ancora vicini ai massimi del 2020. Al momento della scrittura dell’articolo, il prezzo dell’oro spot in Europa era di 60 euro al grammo.

L’argento, invece, ha avuto una performance più volatile, oscillando negli ultimi 3 anni tra un minimo di 0,57 euro circa e un massimo di 0,78 euro circa. Al momento dell’analisi il valore al grammo era di 68 centesimi di euro, più o meno sui livelli di gennaio 2021. L’argento beneficia sia della domanda di investimento che di quella industriale, essendo usato in molti settori come l’elettronica, l’energia solare e la medicina.

Come investire in oro e argento da piccolo risparmiatore

Esistono diversi modi per investire in oro e argento. Si possono comprare lingotti o monete d’oro o d’argento e conservarli in casa o in una cassaforte. Questo metodo ha il vantaggio di avere il possesso diretto dei metalli. Tuttavia, ha degli svantaggi come i costi di acquisto, di trasporto, di custodia e di assicurazione, oltre al rischio di furto o di perdita.

Si possono comprare futures o opzioni. Questo metodo ha il vantaggio di poter sfruttare la leva finanziaria e di poter speculare sui movimenti dei prezzi ma col rischio di perdite eleva. Oppure si possono comprare fondi negoziati in Borsa (ETF) o certificati (ETC) che replicano l’andamento dei prezzi, senza richiedere il possesso fisico degli stessi. Questo metodo ha il vantaggio di essere semplice, liquido e conveniente, alla portata di tutti. Simile all’investimento in ETF è quello dell’acquisto di titoli azionari di società che estraggono, producono o commerciano oro e argento. Oppure si possono acquistare di fondi di investimento che investono in società legate ai metalli preziosi.

Perché questo potrebbe essere un buon momento

Investire in oro e argento può avere diversi benefici per un portafoglio di investimenti, primo tra tutti la diversificazione. L’oro e l’argento hanno una bassa o negativa correlazione con le altre classi di asset, come le azioni e le obbligazioni, e quindi possono ridurre il rischio complessivo del portafoglio e aumentare il rendimento atteso. Inoltre, i metalli preziosi sono considerati dei rifugi sicuri in caso di crisi economiche, politiche o sociali. Infine l’oro e l’argento proteggono dall’inflazione, in quanto tendono a salire quando il potere d’acquisto della moneta si erode.

Oro e argento sono sempre più un’alternativa o un complemento agli investimenti tradizionali. Tuttavia, prima di investire, è consigliabile avere una strategia di investimento chiara, basata sugli obiettivi, sul profilo di rischio e sull’orizzonte temporale dell’investitore.