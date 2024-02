Sembra che Wall Street approfitti di ogni ritracciamento per ripartire al rialzo. Questa è stata una settimana decisiva e le chiusure di contrattazione odierne potrebbero generare effetti rialzisti/ribassisti fino al 7 marzo, quando scadrà un nostro primo setup annuale. La FED ha lasciato i tassi invariati e sembrerebbe aver allontanato i tagli di qualche mese, se ci saranno. Al momento l’80% circa degli investitori punta comunque a un primo taglio nel emse di maggio. Come reagiranno i mercati? Oggi ci occuperemo del seguente argomento: come valutano gli analisti le azioni Coca Cola e Walt Disney?

Wall Street in un momento nodale

I mercati americani sono entrati in una fase ciclica dove le probabilità sembrerebbero al ribasso. In questo momento, e questo è da precisare subito, perchè è valido sempre, quello che conta e conterà sarà la tendenza dei grafici. Cosa accadrà da ora i poi e come va valutato il ribasso forte di mercoledì? Trappola per orsi o inizio di un ritracciamento? La risposta potrebbe arrivare fra oggi e martedì della prossima settimana. Il primo trimestre di quest’anno potrebbe intercettare il minimo fino al mese di dicembre. La prima fase dell’anno, fino a maggio, potrebbe essere laterale rialzista, mentre le probabilità da questo mese a dicembre sembrerebbero a favore di un rialzo. Questo è almeno quanto leggiamo nelle medie delle serie storiche relative al quarto anno del decennio e al quarto del ciclo presidenziale americano.

Come valutano gli analisti le azioni Coca Cola e Walt Disney?

Queste sono azioni di società conosciute in tutto il Mondo, tanto è vero che i loro prodotti e servizi vengono venduti in diverse areee geografiche, se non in tutte.

Ora andiamo a riportare i giudizi che vengono riportari dal sito Marketscreener.

Coca Cola, media del prezzo degli ultimi giorni a 61 dollari circa. 23 giudizi con media Buy e target a 65,36. Il principale supporto grafico è individato in area 59,29 e la prima resistenza a 62,27 e poi a 63,99.

Walt Disney, media del prezzo degli ultimi giorni a 97,06 dollari circa. 30 giudizi con media Buy e target a 102,50. Il principale supporto grafico è individato in area 95 e la prima resistenza a 103.