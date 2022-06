Avere un giardino o un balcone colorato e ricco di fiori è il sogno di ogni amante del giardinaggio. La primavera è la stagione ideale per averlo, poi, il caldo torrido estivo, però, può rapidamente pregiudicare tutto questo. Chi ha il pollice verde lo sa benissimo. Ci vuole molto lavoro per avere un grande risultato, poi basta un errore o una disattenzione e tutto viene compromesso.

Pensiamo a quando innaffiamo troppo. Il segnale che la pianta ci dà è spesso simile a quello che dà quando le manca l’acqua. Allora si tende a darne ancora, non capendo che, invece, è stato proprio un eccesso o un ristagno a livello radicale a ridurla così.

I consigli dei vivaisti e dei giardinieri sono molto utili, però, molto spesso, è l’esperienza personale che può aiutare a non commettere nuovamente certi errori. Vale un po’ per tutti gli ambiti della vita.

Una pianta che non necessita di grandi cure, ma che in quanto a colore è seconda a pochi, è sicuramente quella di cui parleremo tra poco. È originaria del Brasile e già questo ci lascia immaginare le tipiche atmosfere tropicali, piene di caldo e di colori intensi. Il rosso fuoco è quello che la domina, sul verde brillante delle sue foglie. Ha un costo molto contenuto, che spesso non arriva all’euro. Di conseguenza, se ne possono acquistare diverse, per formare un angolo a lei tutto dedicato.

Originaria del Brasile questa fantastica pianta dai fiori rosso fuoco è l’ideale per dare colore a giardini, davanzali e terrazzi

Stiamo parlando della salvia rossa. Viene volgarmente definita così, ma il suo nome scientifico è Salvia splendens. Potremmo dire che è la cugina sudamericana di una delle piante aromatiche più famose. Quella salvia che, molto spesso, in questo periodo, ci fa disperare per le sue foglie bucate, che dovremmo proteggere con rimedi naturali, per allontanare alcuni insetti.

Quella rossa, invece, è una pianta perenne, proveniente dagli altipiani brasiliani. Cresce fino a 3000 metri di altitudine ed è abituata a climi molto caldi e umidi. Le varietà presenti da noi non superano i 60 centimetri d’altezza, ma in Brasile si possono trovare anche superiori al metro.

La loro caratteristica principale è la spiga da cui poi partano tutti i fiori di un rosso scarlatto davvero suggestivo. Essa fiorisce in questo periodo e arriva fino ad autunno inoltrato. È una pianta tipicamente ornamentale, con cui si possono creare delle splendide aiuole, mettendola a dimora.

Purtroppo, pur essendo perenne in Brasile, da noi, spesso, diventa stagionale, perché non sopporta i climi freddi. Se ne può, però, sfruttare le caratteristiche di pianta annuale, raccogliendone i semi, per utilizzarli poi nella stagione successiva. Operazione che potremmo iniziare a fare già a settembre.

Originaria del Brasile questa fantastica pianta dai fiori rosso scarlatto non può davvero mancare nei giardini o sui balconi degli appassionati di botanica. Un tripudio di colore che accompagnerà la nostra estate, facendoci, per un attimo, immaginare la magia della Samba.

