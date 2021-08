Già a fine agosto e poi tutto il mese di settembre possiamo dedicarci alla raccolta dei semi di alcune piante del nostro giardino. È un modo e un tentativo per risparmiare sugli acquisti di piante da mettere a dimora la prossima primavera. Se siamo attenti e procediamo nel modo corretto abbiamo buone probabilità di riuscire nell’impresa. Una delle piante che si presta alla raccolta dei semi è la salvia splendens (o salvia splendente) parente della salvia officinalis che invece rientra tra le piante aromatiche. La Splendens invece è di tipo ornamentale, originaria del Brasile, si caratterizza per avere un ricco fogliame impreziosito con fiori dai colori molto intensi e vivaci. Infatti, spesso la utilizziamo per abbellire bordure di giardini o balconi. Le infiorescenze sono a forma di spiga con fiori che possono essere rossi, bianchi, rosa, arancio o viola.

Raccogliamo adesso i semi di questa pianta vivacissima per colorare i nostri balconi il prossimo anno

Quando questa pianta raggiunge la massima maturazione produce piccoli semi. Dobbiamo monitorare innanzitutto il colore dei fiori. Quando iniziano a diminuire non dobbiamo reciderli ma appena il colore assume la tonalità marrone vuol dire che i semi sono maturi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come raccogliere i semi

Per raccogliere i semi i vivaisti consigliano di toglierli dagli steli ormai secchi e sfregare tra le mani le campanule. Lasciamo cadere i semi scuri su una base di carta per alimenti e poniamoli su di un setaccio a maglie strette. Li lasceremo asciugare per qualche ora all’aria aperta. A questo punto possiamo conservarli in barattoli di vetro o di latta e porre in luogo asciutto per tutto l’inverno. È questo il periodo giusto e se raccogliamo adesso i semi di questa pianta vivacissima per colorare i nostri balconi il prossimo anno, avremo dei risultati sorprendenti.

La semina

Se abbiamo la passione per le piante nel periodo di febbraio marzo, riprendiamo i semi e li poniamo nel semenzaio ricco di terriccio morbido e organico. Diversamente possiamo riprodurre la salvia splendens anche per talea.

Come procedere

Sempre a fine estate e a settembre possiamo divertirci e prelevare gli apici degli steli con delle forbici per erba ben disinfettate. Poniamo i rametti in un miscuglio di sabbia e torba. A questo punto poniamo il vasetto in un luogo luminoso ma al riparo dal freddo e lasciamo riposare fino alla primavera prossima. Quando le radici avranno preso corpo possiamo mettere a dimora una nuova pianta. Sarà una soddisfazione vedere la nostra salvia spendente riprendere nuovo vigore, abbellire i nostri esterni e tutto ad un costo bassissimo.