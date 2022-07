In Italia se ne ha notizia solamente da un paio di anni, ma questa emozionante tradizione prematrimoniale è un vero e proprio evento nel mondo anglosassone. Stiamo parlando della proposta di matrimonio. Nella Penisola abbiamo assistito di recente a “scene da proposta di matrimonio” durante i concerti di Vasco, dei Maneskin o di Ultimo. Oltremanica ed oltreoceano, invece, ci sono agenzie specializzate nell’organizzazione delle proposte. Si tratta di eventi spettacolari, con una cura meticolosa del particolare. Oltre alle proposte durante i grandi appuntamenti sportivi, ci sono infinite possibilità per formulare la fatidica domanda. Dopo il First Look e altre tendenze arrivate dagli USA, è quindi il momento delle proposta.

Originale o romantica, 7 idee per fare la proposta di matrimonio

Di seguito vedremo come lo step più arduo sia il discorso. Le frasi da dire durante la proposta devono essere estremamente personalizzate e ricordare i momenti salienti della storia d’amore. Inoltre si può considerare anche la possibilità di assumere un fotografo per immortalare i momenti topici. Vediamo ora alcune idee.

I flash mob: sono coreografie che coinvolgono un buon numero di persone che si raggruppano all’improvviso, eseguendo i movimenti. Vengono spesso utilizzati per un’efficace domanda di matrimonio magari esponendo alla fine un cartello con la fatidica domanda.

Il murale di gessetti: proprio come quando si era bambini, si può scrivere la proposta su un muretto o sull’asfalto del cortile di casa con i gessetti. Sebbene i gessetti siano totalmente lavabili, meglio non utilizzare il suolo pubblico, onde non incorrere in multe. Se la nostre abilità di disegno sono scarse, si possono assumere dei disegnatori professionisti.

Stringa di messaggi: in questo caso prepareremo un percorso che dovrà seguire il partner. Lungo il percorso faremo correre un nastro rosso con dei messaggi che riguardano la storia d’amore ad ogni tappa. Al capolinea ci saranno l’anello e la proposta.

Il puzzle personalizzato: per realizzare il puzzle con foto di coppia e la scritta “Mi vuoi sposare?”, potremmo rivolgerci ad un’azienda di grafica, ma in alcuni casi anche ad uno studio fotografico. Sarà emozionante proporre il gioco da tavolo e poi al momento in cui si vanno a formare le immagini, attendere la risposta ”sì”.

Ancora due fantastiche idee con l’uso di biscotti e bottiglie

La proposta in bottiglia: se siamo in vacanza e l’indomani andremo in spiaggia, un’ottima idea è il messaggio in bottiglia. Prepariamo la bottiglia con una pergamena con scritta la proposta. Prepariamola, magari, con l’aiuto del personale dello stabilimento balneare, vicino all’ombrellone, sepolta nella sabbia per metà.

La bottiglia di vino personalizzata: classico invito a cena ma con sorpresa inclusa. Facciamo preparare un’etichetta personalizzata sul vino in uno dei molti store online che offrono il servizio. Al momento in cui faremo la proposta, arriverà in tavola la bottiglia, la nostra anima gemella rimarrà basita.

Biscotto della fortuna: per questa proposta, faremo inserire nei celebri biscotti della fortuna di fine pasto il messaggio con la domanda. Che sia originale o romantica, 7 idee perché la proposta di matrimonio sia il più commovente e personale possibile, sperando in un “sì”.

