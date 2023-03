Orietta Berti colleziona tante bambole. Anche tu? Se hai questi modelli potresti avere una fortuna!

L’Italia è un Paese di santi, poeti, navigatori e… collezionisti. Sono molti infatti ad avere in casa soldatini, fumetti o modellini di vario tipo. Anche personaggi famosi come Orietta Berti sono appassionati di collezionismo. Oltre alla bellezza degli oggetti e al legame affettivo, scopriamo il valore di alcune bambole.

Ognuno di noi ha degli hobby e delle passioni che lo distraggono dalla routine. Sport, giardinaggio, passeggiate e anche lo shopping sono attività rilassanti. Ci sono molti che appena possono vanno in giro per mercatini vintage alla ricerca di oggetti particolari. Anche i viaggi all’Estero sono una buona occasione per scoprire rarità.

Si colleziona di tutto. Pensiamo alle calamite sul frigo, ai sottobicchieri, ai soprammobili di ogni forma e ai francobolli.

Un personaggio famoso molto amato, Orietta Berti, ha parlato spesso della sua raccolta dei Puffi. In casa ha pure molti capi di lingerie e acquasantiere.

Orietta Berti colleziona tante bambole. Anche tu?

Scopri se ne hai una di valore Tra le tante collezioni di Orietta Berti figura quella delle bambole. Ne possiede di molto antiche e anche di più moderne. La bellezza dei visi e dei vestiti incanta, e l’opinionista del Grande Fratello Vip le ha spesso mostrate con orgoglio ai fotografi.

In Italia tante famiglie tengono a casa giocattoli antichi, magari nella camera da letto dei figli. Come capire se le bambole in particolare sono di valore?

Innanzitutto bisogna controllare l’integrità di tutti i pezzi. Poi risalire grosso modo all’anno di produzione. Per quelle della seconda metà del secolo scorso è abbastanza facile, molte si sono prodotte in serie. Quelle almeno dell’Ottocento ereditate dalle nonne si distinguono per la raffinatezza e le parti in porcellana. Un altro aspetto importante è la produzione fatta artigianalmente.

Le marche più ricercate e che valgono molti soldi

Nella scatola originale oppure su una parte della bambola potremmo notare il marchio e altre informazioni utili. In questo modo sarà più facile calcolarne il prezzo e descriverle per la vendita. Tra le più ricercate abbiamo esemplari francesi, tedeschi e alcuni italiane. Marchi famosi sono Lenci, Jumeau, Simon e Halbig, Armand Marseille, Petite Française. Per quanto riguarda la cifra, più sono rare, antiche e integre e più valgono. Si va dai 100,00 a qualche migliaio di euro. Si possono vendere a negozi fisici di antiquariato oppure on line. Ci sono pure vetrine dedicate in siti famosi di compra vendita di usato.

C’è chi ama i dischi in vinile, i fumetti, i francobolli e le monete. Orietta Berti colleziona tante bambole. Anche tu? Con un po’ di fortuna potresti ritrovarti con dei soldi in più in tasca. Se le devi riparare, a Napoli puoi andare all’Ospedale delle bambole. A Roma c’è il negozio Restauri artistici Squatriti: Ospedale delle bambole. Infine, le bambole milanesi possono trovare un soccorso presso Ricordi e Balocchi.