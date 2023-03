Capita di non ricordare il nome di un luogo? Ecco come ti aiuta il tuo smartphone in pochi secondi

Nel corso di un viaggio potrebbe capitare di mangiare bene in un ristorante e finire per non ricordarsi il nome. Ma questo potrebbe valere anche per chi vive in una grande città e non riesce a ricordarsi proprio il nome di quel locale che tanto lo aveva colpito. Vale la pena conoscere questa procedura che, in questi casi, tornerà rutile e risolverà in pochi secondi il problema.

Nel corso di un giorno o di una settimana si elaborano centinaia di informazioni. Non è semplice memorizzarle tutte. Il dato diventa ancora più rilevante se ci si trova a visitare qualcosa di nuovo e il numero di cose da ricordare aumenta.

Diventa, però, davvero fastidioso quando si cerca in tutti i modi di farsi tornare in mente qualcosa e non ci si riesce. La buona notizia è che, in alcuni frangenti, su questo fronte la tecnologia può dare una mano considerevole. E la procedura da mettere in atto non è affatto complicata

Capita di non ricordare il nome di un luogo? Come lo smartphone può aiutare

Quasi tutti usano Google Maps. L’app di Google che diventa estremamente preziosa quando si fa un viaggio o si è in una zona poco conosciuta.

Tra le sue funzioni è bene menzionarne una di cui non tutti sono a conoscenza. Esiste, infatti, una cronologia attraverso cui è possibile trovare l’elenco dei luoghi in cui si è stati.

Come funziona la procedura

Accedervi è davvero semplice. Basterà aprire l’applicazione dal proprio smartphone e andare a toccare sul tondino in alto a destra. Quello che, per intendersi, raffigura la foto personale che ognuno ha impostato sui propri servizi Google. C’è anche chi non l’ha, ed in quel caso viene fuori la lettera iniziale del proprio nome.

Si accederà a quel punto in un menù dove è presente la voce Spostamenti. In basso si vedrà una cronologia dei movimenti dell’ultima giornata e dei luoghi visitati.

Accanto alla scritta Oggi è presente una freccia che, una volta toccata, porta all’interno di un calendario. Da lì’ si potrà selezionare una data.

Basta ricordare orientativamente la data

Ed è esattamente da questo momento che, per trovare il nome di un luogo in cui si è stati, sarà sufficiente ricordarsi orientativamente la data. Con qualche tentativo si riuscirà ad arrivare a quella giusta.

Se, ad esempio, si vuole ricordare il nome del pub, di un ristorante o di una discoteca sarà sufficiente recuperare qualche riferimento temporale. In genere non è difficile far corrispondere un luogo visitato ad un compleanno, ad un evento o magari al periodo delle ferie.

Se capita di non ricordare il nome di un luogo che tanto ti era piaciuto, dunque, questa procedura potrà risolvere in fretta il problema. Basterà sfruttare il tuo smartphone e Google Maps. Ovviamente si dà per scontato che si vada in giro con il proprio telefono e si utilizzi l’app senza aver disabilitato le funzioni in questione.