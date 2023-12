Continua la forza dei prezzi azionari dopo che nel giorno del nostro setup annuale nero del 30 ottobre è stato intercettato il minimo della correzione iniziata a ridosso del setup rosso annuale del 4 agosto. Come da ciclicità, previsione dei nostri algoritmi, i listini azionari sono partiti a razzo segnando come da percorso campione annuale nuovi massimi per il 2023. Cosa attendere da ora in poi? Si continuerà al rialzo fino alla fine dell’anno? Questa è la nostra ipotesi prevalente perchè in base ai nostri studi, ora nella storia dei mercati ci sono poche discese almeno fino al 6 gennaio. Il mese di dicembre infatti, tende a formare il minimo nella prima settimana e il massimo nell’ultima ed è mediamente positivo.

La statistica

Raramente il mese di dicembre è stato negativo quando si sono verificate le seguenti condizioni:

il minimo annuale fino a quel momento era stato segnato nel primo trimestre;

il barometro di gennaio e della prima settimana era stato positivo;

quando il terzo anno del decennio era anche il terzo anno del ciclo presidenziale americano.

Questi sono i motivi alla base del nostro ottimismo, a cui si aggiunge la tendenza riazista in corso.

Ora nella storia dei mercati ci sono poche discese

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 8 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.776

Eurostoxx Future

4.527

Ftse Mib Future

30.426

S&P500

4.604,37.

Come mantenere il polso della situazione per la prossima settimana?

La tendenza rimarrà ancora rialzista se chiuderà sopra i seguenti livelli di prezzo:

Dax Future

16.405

Eurostoxx Future

4.409

Ftse Mib Future

29.860

S&P500

4.535.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Le probabilità sono per la continuazione del rialzo e diamo poche probabilità a ritracciamenti superiori al 2% fino alla fine del mese.

