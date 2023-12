Anche se con qualche esitazione, le quotazioni registrano un’altra settimana al rialzo. A questo punto visto i livelli superati, sul Ftse Mib dovrebbe essere rialzo fino a fine anno. L’inizio del nuovo anno, però, potrebbe portare debolezza e dare l’opportunità, a chi è rimasto a guardare il rialzo, di rientrare. Andiamo, quindi, a vedere quali sono i livelli chiave da monitorare nelle prossime settimane.

Sul Ftse Mib dovrebbe essere rialzo fino a fine anno, ma poi….: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 8 dicembre in rialzo dello 0,90% rispetto alla seduta precedente a quota 30.426. La settimana ha chiuso al rialzo dell’1,55%.

Time frame giornaliero

Settimana scorsa così commentavamo l’andamento dei prezzi sul grafico giornaliero.

Adesso, quindi, le quotazioni sono dirette verso il prossimo ostacolo in area 30.180. Su questo livello potrebbe decidersi il destino del rialzo in corso. Il suo superamento, infatti, potrebbe aprire le porte a una prosecuzione verso area 32.000, un livello che come vedremo ha un’importanza particolare anche sul time frame settimanale.

La resistenza in area 30.180 è stata superata e adesso le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo. Da notare che le quotazioni del Ftse Mib Future sono andate a ritoccare i massimi annuali e a toccare livelli che non si vedevano dal novembre del 2007.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 30.180 potrebbe mettere in discussione lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

La settimana appena conclusasi ha visto la conferma della rottura della resistenza in area 29.233, per cui lo scenario mostrato in figura prende sempre più forza.

A questo punto il prossimo ostacolo importante potrebbe andare a collocarsi in aera 32.300, molto vicina al livello chiave sul giornaliero. Il mancato superamento al primo tentativo potrebbe non essere decisivo. Si potrebbe assistere, infatti, a un ritracciamento prima di una nuova ripartenza al rialzo. In questo contesto è di cruciale importanza la tenuta del supporto in area 27.350.

A questo punto potremmo anche ipotizzare uno scenario che vede un rialzo fino a fine anno in area 32.000 prima di un salutare ritracciamento.

Letture consigliate

