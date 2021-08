I mercati internazionali come accade spesso ad agosto, a cavallo di metà del mese (settimana del Ferragosto) tendono a raggiungere un minimo/massimo. Anche quest’anno potrebbero seguire il copione “ciclico” e quindi da oggi in poi si capirà se nei giorni scorsi è stato toccato o meno un top rilevante.

Oggi torniamo ad occuparci di un titolo che abbiamo inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni in data 17 maggio al prezzo di 7,96 per azione con il giudizio Strong Buy Long term ed un target a 15 euro.

Ecco il nostro giudizio odierno: ora è il momento di prendere profitto su EdiliziAcrobatica che raddoppia in due mesi e raggiunge il nostro target.

La società (MIL:EDAC) che capitalizza in Borsa circa 144,5 milioni di euro fornisce servizi nel settore delle costruzioni come ristrutturazione, restauro, pulizia, installazione e manutenzione.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 17 agosto al prezzo di 18 euro in rialzo dello 12,85%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,82 ed il massimo a 18,20.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 11,15 euro per azione (dal precedente 9,20). I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 15 euro (livello di sopravvalutazione di circa il 16,6%).

La tendenza del titolo di breve, medio e lungo termine è ancora rialzista ma molti oscillatori di prezzo sono in ipercomprato.

La strategia di investimento

La raccomandazione operativa è di chiudere le posizioni di lungo termine per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni in area 7,96. Infatti, quando un titolo raggiunge il nostro target di fair value, in quel momento il nostro Ufficio Studi raccomanda di prendere profitto sulle posizioni di lungo termine.

Quali sono invece i livelli operativi da poter seguire?

Supporto di breve e lungo termine a 15,95.

Il nostro giudizio è di vendere.

Si procederà per step.