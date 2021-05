Momento molto particolare per i mercati azionari internazionali e Piazza Affari continua a mostrare straordinaria forza relativa. Questa potrebbe essere la settimana che farà lasciare alle spalle la lunga fase laterale iniziata all’inizio del mese di aprile. Molto probabile quindi un ulteriore allungo del 7/10% fino al prossimo cluster di prezzo tempo del 22 giugno.

Frattanto, il nostro Ufficio Studi continua a valutare le società quotate sui mercati internazionali e a cercare le opportunità che possano permettere agli investitori e ai nostri Lettori di ottenere perfomances sempre migliori e di gran lunga superiori agli indici azionari di riferimento.

Oggi si aggiunge alla nostra watchlist un’altra società ed ecco la raccomandazione espressa: il titolo EdiliziAcrobatica potrebbe quasi raddoppiare dai livelli attuali.

La società (MIL:EDAC) che capitalizza in Borsa circa 63,1 milioni di euro è una controllata di Arim Holding srl ed ha sede a Genova e fornisce una gamma di servizi nel settore delle costruzioni come ristrutturazione, restauro, pulizia, installazione e manutenzione.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 14 maggio al prezzo di 7,96 in rialzo del 3,11%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 4,84 ed il massimo a 8,30. La quotazione è avvenuta nell’anno 2018 al prezzo di 3,27.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un fair value in area 9,40 euro per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 15 euro con una sottovalutazione davvero interessante.

Il titolo EdiliziAcrobatica potrebbe quasi raddoppiare dai livelli attuali

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e dai livelli attuali si presuppongono nuove salite.

La strategia di investimento

Comprare a mercato con stop loss di lungo termine a 6,47 e supporto di breve termine a 6,97 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 10,50 e poi nei successivi 12/18 mesi in area 13,50/15 euro per azione.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

Si procederà per step.