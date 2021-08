Qualcuno dei nostri Lettori sarà magari leggendo questo articolo facendo colazione sulla spiaggia o comunque in vacanza. Con quell’inebriante e caratteristico profumo di brioches appena fatte che ci preparano mentalmente a una super colazione. Non dimentichiamo però che proprio le brioches, con il loro contenuto di zuccheri e grassi, sono delle vere e proprie mini-bombe caloriche. È anche vero che se poi abbiamo la possibilità di fare una bella passeggiata prima e una salutare nuotata poi, almeno in parte li smaltiremo. Altrimenti lasciamoci conquistare da queste veloci brioches fatte in casa con pochissime calorie e senza burro che potremo preparare per tutta la famiglia. Bastano pochi ingredienti per una colazione dolce, ma nello stesso tempo più salutare.

Nonostante la loro chiara origine francese, le brioches o cornetti, come li vogliamo chiamare, sono diventati parte integrante delle nostre colazioni. Molti non si limitano al semplice caffè da bere a casa velocemente, ma lo prendendo al bar proprio per gustare la brioche. Ma andare tutti i giorni al bar a mangiare brioches è costoso e poco salutare. Quindi perché non prepararle a casa? Gli ingredienti proposti per questa ricetta che ci colpiranno per il loro rapporto bontà-genuinità. Ci serviranno:

200 grammi di farina;

40 ml di olio di semi;

40 grammi di zucchero;

120 ml di acqua;

3 grammi di vanillina;

4/5 grammi di lievito per dolci;

una punta di sale;

marmellata a nostro piacere.

Ci permettiamo di suggerire l’utilizzo di una farina cosiddetta “forte” cioè nella categoria W280-350 per darci un impasto più robusto e resistente. La maglia glutinica si svilupperà meglio e darà alla lievitazione tutto il tempo di agire.

Lasciamoci conquistare da queste veloci brioches fatte in casa con pochissime calorie e senza burro

Veniamo quindi alla nostra preparazione:

setacciamo la farina in una terrina, inserendo poi l’acqua, lo zucchero e il lievito. Possiamo impastare tradizionalmente a mano oppure con un frullino elettrico; una volta che l’impasto si è ben strutturato, inseriamo l’olio di semi e una punta di sale; continuiamo quindi a impastare fino a ottenere il classico panetto vellutato e liscio. Aggiungiamo a questo punto la vanillina facendola assorbire; ungiamo il fondo della terrina e mettiamo il panetto a riposare all’interno del forno per almeno un paio d’ore; trasferiamo quindi l’impasto sul piano di lavoro, stendiamo con il mattarello cercando di donare all’impasto uno spessore di circa 10 mm; tagliamo per ottenere dei triangoli che misurino circa 9×17 cm, spennellando sul lato più corto con un cucchiaino di marmellata; arrotoliamo quindi la brioche meglio se partendo dalla base e puntando al vertice; prendiamo la carta da forno e rivestiamo la teglia, disponiamo le brioches e copriamole con la pellicola trasparente facendole lievitare e riposare per circa altre due ore; trascorso il tempo, inforniamo a 180 gradi per una ventina di minuti e le nostre brioche saranno pronte.

