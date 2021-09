Ora Alfio Bardolla può salire ben oltre il massimo annuale. Alziamo il target a 8,20

Da diversi anni seguiamo questa società e l’abbiamo inserita nella nostra Lista delle raccomandazioni. Il nostro Ufficio Studi ha valutato di volta in volta i dati di bilancio pubblicati e contemporaneamente quelli degli ultimi 4 anni. Da una prima raccomandazione Sell in area 6,50/5,45, siamo passati a Buy e poi Strong Buy Long term in area 1,27/1,35. I motivi sono stati: un netto miglioramento dei ricavi/utili e una strategia del management che ha continuato a potenziare sia il core business che l’ampliamento dei propri settori di competenza. Ciò ha permesso all’azienda di estendere i propri canali di distribuzione anche all’estero, fra cui la Spagna, e oggi si parla di Russia.

Alla luce dell’ultima semestrale pubblicata oggi, Alfio Bardolla può salire ben oltre il massimo annuale segnato in area 3,82.

Procediamo per gradi.

Ecco i punti essenziali della semestrale appena pubblicata:

ricavi a 7,2 milioni +43%

EBITDA a 2,2 milioni in crescita dell’87%;

EBIT a 1,3 milioni in crescita del 161%;

utile netto a 0,8 milioni in crescita del 235%;

posizione finanziaria netta attiva per 1 milione;

patrimonio netto a 5,6 milioni.

Il titolo (MIL:ABTG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 28 settembre al prezzo di 3,26 euro, in rialzo dello 0,93% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,30 ed il massimo a 3,82.

Analisi sommaria di bilancio. Alziamo il target a 8,20

La società che opera in diversi settori dell’educazione finanziaria, ha sede a Milano e attualmente capitalizza in Borsa circa 16,6 milioni di euro.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un solo giudizio) stimano un fair value a 5,23 euro, mentre il nostro Ufficio Studi alla luce dell’ultima semestrale alza il prezzo obiettivo in area 8,20 per azione, in aumento, appunto, dal precedente 6,50. Il motivo del nostro giudizio è il seguente: riteniamo che questa azienda sia ben gestita e abbia saputo affrontare il periodo della pandemia nel miglior modo possibile modificando la propria strategia e riuscendo a porre le basi per una migliore redditività. Le ultime semestrali e quella appena pubblicata hanno pienamente confermato la nostra view.

Ora Alfio Bardolla può salire ben oltre il massimo annuale

Ecco la nostra strategia operativa:

il titolo dal mese di giugno ha vissuto una stretta fase laterale, ma i nostri indicatori sono sempre stati puntati al rialzo.

Chi mantiene il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni, può alzare lo stop profit a 2,74. Supporto di breve termine a 3,09.

L’obiettivo primo da raggiungere in ottica di 1/3 mesi è in area 3,92/4,25 e successivo 4,80/5,50 per/entro la fine dell’anno. Chi volesse comprare il titolo a mercato potrebbe attenersi agli stessi livelli operativi.

Data la bassa capitalizzazione e i volumi di scambi ridotti, il consiglio è di investire in questo titolo in ottica di lungo termine in quanto nel breve termine, potrebbero presentarsi alti picchi di volatilità.

Riteniamo che questo titolo possa fare meglio del suo settore e meglio del Ftse Mib nei prossimi gironi, settimane mesi.

Reiteriamo quindi il nostro giudizio Strong Buy Long term.