A cosa serve la moda? Molti pensano che sia qualcosa di materiale, un modo di coprirsi o di apparire. Un modo per mettere in mostra vestiti e accessori più o meno eccentrici e costosi, senza una vera anima e soprattutto priva di essenza.

Purtroppo (o per fortuna) ci tocca sfatare questo mito e dare finalmente credito al mondo del fashion. La moda è molto più di semplici abiti, è anche stile ed eleganza.

A questo punto, però, sorge spontaneo domandarsi di cosa sia fatto questo fantomatico stile e come si possa definire qualcosa “alla moda”.

Esistono vari modi per avere un look spettacolare, ma mai dimenticare un dettaglio fondamentale nel mondo fashion: essere unici. Distinguersi dagli altri con alcuni dettagli che nessuno ha è segno di carattere e unicità. Ma qual è l’elemento per eccellenza che ci rende inimitabili e di gran stile?

Non gioielli e accessori, ma questo dettaglio fondamentale dona eleganza e sensualità

Tutti pensano agli abiti, alle scarpe, agli orecchini e perché no, forse anche al taglio di capelli. Ebbene, noi crediamo ci sia qualcosa in più oltre a tutto questo, qualcosa di veramente personale.

Ci riferiamo al profumo, segno indiscutibile di personalità ed eleganza. La fragranza che scegliamo di usare ci contraddistingue dagli altri e si adatta alla nostra pelle come nient’altro riesce a fare. Sì, perché non dimentichiamo un punto molto importante. Ogni profumo si adatta alla pelle di ciascuno e quindi il risultato sarà diverso da persona a persona.

Quante volte ci sarà capitato di sentire un certo odore e pensare a qualcuno. Questo capita grazie alla cosiddetta memoria olfattiva, a lungo termine e certamente attendibile. Ecco perché si dice che esiste un modo per risvegliare la memoria e non sono le fotografie. A questo punto, vediamo come scegliere la fragranza migliore per ciascuno.

Come trovare la fragranza più adatta a noi

Non esiste una risposta uguale per tutti, perché dipende dai gusti personali di ognuno. Basta semplicemente lasciarsi ispirare e si capirà se “quel” profumo è veramente nostro. D’altra parte, possiamo seguire alcune regole generali, come, ad esempio, il periodo dell’anno. Difatti, durante la primavera e l’estate è preferibile scegliere fragranze floreali, dalle note delicate e agrumate. Diversamente, in inverno meglio scegliere profumi più audaci e intensi, adatti al freddo dei mesi più rigidi.

E quindi, non gioielli e accessori, ma questo dettaglio fondamentale dona eleganza e sensualità. Ci avevamo mai pensato?

