Ora a Wall Street potrebbero verificarsi strani movimenti

Giornate decisive sui mercati americani che ora potrebbero iniziare a stupire. Da oggi in poi tutto sarà scontato: guerra in Ucraina, tassi al rialzo, inflazione che inizierà a scendere, un lieve rallentamento dell’economia, utili aziendali in crescita. Per questo motivo, dopo gli ultimi tentennamenti e debolezza dei prezzi, ora a Wall Street potrebbero verificarsi movimenti direzionali rialzisti.

Se la view si rivelerà corretta, da oggi in poi senza indugi, si assisterà a esplosioni di momentum che lasceranno indietro i recenti ribassi. Il Nasdaq e i titoli tecnologici (fra cui Amazon, Apple, Google e Microsoft), potrebbero iniziare a volare e a scontare un netto miglioramento del settore.

La seduta di contrattazione del 4 novembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.403,22

Nasdaq C.

10.475,26

S&P 500

3.770,55.

Il rally natalizio ora potrebbe diventare ancora più forte

Ora a Wall Street potrebbero verificarsi esplosioni di momentum

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 31.938. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 31.161.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 10.262. Rialzi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 11.156.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.698. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.638.

Cosa indicano i nostri oscillatori e Trading systems

Negli ultimi giorni sui grafici si sono affollate importanti divergenze rialziste. Se verranno confermate da ora in poi si potrebbe puntare entro un paio di settimane al superamento dei massimi segnati durante il mese di agosto. Una negazione invece del rialzo, avrebbe effetti fortemente ribassisti con discese potenziali degli indici azionari e delle azioni, di almeno un 10/15% dai livelli attuali entro la fine del mese di dicembre.

Ora a Wall Street potrebbero verificarsi movimenti davvero importanti, in un senso o nell’altro.