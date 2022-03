Siamo proprio alla metà del mese e marzo porta moltissime novità e vantaggi per alcuni segni zodiacali. Il lunedì è sempre un nuovo inizio che molti di noi caricano di speranze e di aspettative. Nei prossimi giorni, alcuni di noi dovranno fare i conti con un Mercurio avverso che potrebbe metterli in difficoltà. Questo pianeta può influenzare le nostre giornate, rendendoci meno brillanti e molto pensierosi. Questo può togliere concentrazione alle attività quotidiane e il lavoro potrebbe risentirne.

Nuove occasioni

Il segno dell’Acquario parte davvero alla grande e questa settimana sarà piena di soddisfazioni. Un ritorno dal passato potrebbe essere gradito e rappresentare una grande chance, non solo per ciò che riguarda la vita privata. Questo evento inaspettato potrebbe aiutarci anche sul lavoro e tradursi in un’occasione per un nuovo impiego. La vita sentimentale procede bene ma non senza colpi di scena. È un periodo in cui Venere favorisce le nuove conoscenze e gli Acquario si sentono molto sicuri di sé.

I Pesci sono sulla cresta dell’onda e Giove nel segno potrebbe aiutare a raggiungere i propri scopi. Infatti, i nati sotto questo segno saranno un vulcano di idee per tutta la settimana. Non mancheranno gratificazioni e soldi extra, ma facciamo attenzione a non sperperarli. La fortuna va assecondata e i più astuti potranno avere finalmente grandi soddisfazioni.

Opportunità pazzesche e un mucchio di soldi per Acquario e Pesci, mentre Mercurio porterà problemi ad altri 2 sfortunati segni zodiacali

Mentre Pesci e Acquario avranno la fortuna dalla loro parte, lo stesso non si può dire per il segno del Leone. In questi giorni, i nati sotto il segno del Leone si mostreranno diffidenti e poco inclini al dialogo. Attenzione soprattutto ai risparmi, perché una spesa improvvisa potrebbe mettere qualcuno in difficoltà. Mercurio avverso rende i Leone più chiusi e poco aperti alle novità e alle opportunità. Sul lavoro le cose iniziano lentamente a migliorare, ma la paura di non raggiungere il massimo è sempre in agguato. I Leone sono persone determinate e sempre alla ricerca del successo e dell’affermazione personale. Tuttavia, già dalla prossima settimana la situazione potrebbe iniziare a cambiare in meglio. È importante non demordere e pazientare ancora un po’.

Bilancia

Opportunità pazzesche e un mucchio di soldi in arrivo questa settimana, ma non per tutti. Infatti, Mercurio renderà difficile prendere alcune decisioni importanti riguardanti la carriera. I nati sotto questo segno non dovranno perdersi d’animo. Sarà fondamentale non lasciarsi influenzare e ragionare con la propria testa a mente fredda. La presenza del partner nella vita dei Bilancia sarà fondamentale per non prendere decisioni avventate, soprattutto in questi giorni. Con il tempo le soddisfazioni arriveranno, ma sarà necessario pazientare ancora un po’. Infine, i single non dovranno perdere l’occasione di fare nuovi incontri perché potrebbe essere un momento favorevole. I Bilancia non dovranno mostrarsi pigri, perché un incontro importante favorito da Venere potrebbe essere dietro l’angolo.

