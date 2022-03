Siamo entrati nella seconda settimana del mese e l’influenza di alcuni pianeti si è fatta sentire in particolare per certi segni zodiacali.

Infatti, per qualcuno di noi sono in arrivo grandi novità e stravolgimenti positivi. Tra questi ci sono i nati sotto i segni di Ariete e Bilancia, che iniziano il mese davvero alla grande. Giove dispensa benessere e fortuna a marzo, ma non tutti potranno godere dei suoi benefici.

Infatti, 2 segni zodiacali in particolare dovranno tenere gli occhi ben aperti perché potrebbero essere giorni tesi a causa del denaro.

Splende il sole per Ariete e Bilancia

Se nel mese di febbraio non sono mancate discussioni e problemi sul lavoro, marzo porta all’Ariete quella serenità che aspettava da tempo. I problemi personali hanno inciso sul lavoro, portando scarsa concentrazione e preoccupazioni.

Fortunatamente, la ruota è tornata a girare per il verso giusto, donando all’Ariete leggerezza e voglia di mettersi alla prova. Nei prossimi giorni, i nati sotto questo segno potrebbero portare a casa guadagni straordinari grazie alla protezione di Giove.

Per il segno della Bilancia, il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi. Qualcuno ha dovuto chiudere una storia importante e questo ha destabilizzato l’equilibrio dei Bilancia rendendoli meno produttivi e brillanti.

Grazie al cielo favorevole, i Bilancia saranno finalmente travolti da grande fortuna proprio in questi giorni. Alcuni potrebbero addirittura cambiare ruolo e ricevere più soldi e gratificazioni.

Pioggia d’oro e fortuna per Ariete e Bilancia dopo settimane difficili, ma altri 2 segni zodiacali dovranno fare attenzione ai soldi

Mercurio sfavorevole può portare ad indecisioni e dubbi ad alcuni segni zodiacali. Questi si potrebbero ripercuotere sul lavoro, portando tanta stanchezza e stress soprattutto per i Gemelli.

Questo è il momento di fare attenzione ai risparmi, perché potrebbero arrivare spese improvvise, inaspettate e difficili da gestire.

Occorrerà essere parsimoniosi e non fare il passo più lungo della gamba. Chi gestisce il bilancio familiare potrà sentirsi sotto pressione, ma la buona notizia è che si tratta di una condizione transitoria. La parola d’ordine è pazienza, perché ogni problema ha la sua soluzione.

Leone

Alcuni problemi sul lavoro metteranno un freno all’entusiasmo e alla forza tipiche dei nati sotto questo segno.

Potrebbe essere il momento più adatto per fare una scelta che conduce ad un cambiamento. Sarà fondamentale non lasciarsi trasportare dall’istinto, ma farsi guidare dalla ragione.

Mentre è in arrivo una pioggia d’oro e fortuna per Ariete e Bilancia, lo stesso non si può dire per il segno del Leone. In questi giorni, i nati sotto questo segno troveranno diversi ostacoli e la fortuna potrebbe essere avversa.

Potrebbero essere giorni pesanti anche in coppia, dove le discussioni animeranno le giornate. Coloro che aspettano una conferma dovranno avere ancora un po’ di pazienza.

