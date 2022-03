Molti li cucinano gratinati, al forno o al guazzetto, ma il modo migliore per gustare i gamberoni è questa ricetta con 3 ingredienti superlativi

I gamberoni sono tra i pesci più buoni e richiesti dalle persone, perché sono strepitosi in mille modi diversi.

C’è chi li preferisce grigliati semplicemente, per gustarli al naturale, magari con una spruzzata di limone e pepe. Poi c’è chi ama cucinarli al forno, per mantenerli morbidi e umidi all’interno, davvero morbidissimi.

Al contrario, poi, alcune persone li amano fritti, magari preparati con questo ingrediente segreto che li renderà croccantissimi.

Per non parlare di quanto siano incredibilmente buoni e gustosi i gamberoni gratinati, o quelli al guazzetto, avvolti da un sughetto così saporito da leccarsi i baffi.

Avremo davvero l’imbarazzo della scelta quando decideremo di comprare i gamberoni e otterremo un ottimo risultato in qualsiasi caso. Non si può non conoscere, però, una delle ricette più tipiche della cucina per preparare quest’ottimo pesce: i gamberoni alla catalana. Ci serviranno solo 3 ingredienti della tradizione, che daranno un sapore inconfondibile e un profumo che invaderà tutta la casa.

Prepariamo i 3 ingredienti immancabili e partiamo

La ricetta dei gamberoni alla catalana è un vero e proprio tripudio di sapori, colori e profumi. Per questo motivo, avremo sicuramente bisogno dei pomodorini freschi, che ci regaleranno un sughetto spettacolare.

A questi, si accompagnerà la cipolla, croccante e morbida, che arricchirà il piatto col suo sapore caratteristico e, infine, la rucola, che darà la nota fresca al piatto.

I gamberoni alla catalana sono un piatto perfetto come antipasto, ma che andrà benissimo anche come piatto unico o seconda portata.

Dovremo, per prima cosa, pulire i gamberi. Dopo averli lavati, dovremo eliminare la testa e l’intestino, ovvero quel piccolo filo nero sul dorso. Per rimuovere quest’ultimo, dovremo fare una piccola incisione sul gambero, con un coltellino. Togliamo anche il resto del guscio.

Mettiamo i gamberi in padella e saltiamoli con un filo d’olio e dell’aglio tagliato finemente, quindi facciamo cuocere il tutto per un paio di minuti.

Ora puliamo bene la cipolla e tagliamola a rondelle o a fettine e mettiamola in una ciotola con acqua fredda e un goccio di aceto. Nel frattempo, laviamo i pomodorini, tagliamoli e insaporiamoli con sale e olio.

Scoliamo la cipolla e, intanto, sistemiamo la rucola nel piatto. Parte della rucola dovremo mischiarla ai pomodorini e alla cipolla. Versiamo nelle verdure anche i gamberoni, quindi mescoliamo il tutto e aggiungiamo un pizzico di pepe e dell’olio.

Sistemiamo tutto sul letto di rucola e il piatto è pronto. Molti li cucinano gratinati, al forno o col sughetto, senza sapere che questa ricetta facile e velocissima è un asso nella manica con cui faremo sempre un figurone.