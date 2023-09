Il fatto che l’economia vada verso un atterraggio morbido, dopo un forte rialzo dei listini azionari da inizio anno non deve indurre a pensare che ci possano essere delle fase correttive come queste. d esempio, il ribasso iniziato a ridosso del nostro setup del 4 agosto ora potrebbe continuare. In concomitanza di questo cluster prezzo tempo si sono affollate diverse divergenze negative e queste si sono ripetute con il setup mensile del 30 agosto. Come si forma un movimento ribassista? Una prima onda A poi un rimbalzo B e a seguire onda C finale. Inizia onda C a Wall Street? Potrebbe.

Il setup del 30 agosto ha messo il suo zampino?

La seduta di contrattazione del 31 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.721,91

Nasdaq C.

14.034,97

S&P500

4.507,66.

Nei giorni scorsi avevamo scritto che sarebbero stati possibili ribassi di alcuni mesi se le chiusure del 31 agosto sarebbero state inferiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.811

Nasdaq C.

13.924

S&P500

4.493.

Tale swing non si è verificato ma nei prossimi giorni andremo a indicare gli sviluppi che non si dovranno formare a fine settembre per evitare sempre lo stesso scenario.

Onda C a Wall Street? I livelli di breve termine da monitorare

Per oggi nuove vendite da subito con una chiusura giornaliera inferiore a:

Dow Jones

34.811

Nasdaq C.

14.010

S&P500

4.491.

Se si formeranno gli swing ribassisti torneranno in auge i seguenti obiettivi:

Dow Jones

32.300/31.594

Nasdaq C.

12.800/12.100

S&P500

4.200.

Si inizia a profilare una nuova fase ribassista. Quello che accadrà oggi è importante e potrebbe condizionare le sorti di buona parte del mese di settembre. Monitoriamo quindi con attenzione quello che accadrà oggi, ma riteniamo probabile quantomeno l’inizio di un ritracciamento, e quindi di nuovi minimi a settembre rispetto al mese di agosto. La data più importante per il prossimo mese scadrà giorno 29.

Vedremo cosa accadrà da oggi in poi e di volta in volta trarremo le dovute conclusioni.

Lettura consigliata

Quanto costa l’anno un conto deposito rispetto al conto corrente? E i soldi sono più sicuri sul primo o sull’altro conto?