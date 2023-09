Mai pensato di regalare una stella? Ecco quanto costa farlo 

Se volete fare un regalo originale e fuori dagli schemi potete regalare una stella perché sì, si può fare, ma non tutti lo sanno come non sanno quanto può costare. Vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Quante volte ci facciamo prendere dall’ansia perché non sappiamo che cosa regalare? Parliamo di una qualsiasi occasione che possa essere un matrimonio, un battesimo, un compleanno o un semplice regalo di cortesia e di buon auspicio per una nuova esperienza.

Non è mai semplice trovare il regalo adatto e le variabili su questo argomento sono tantissime. Ma avete mai pensato di regalare una stella? Si può fare e non è così inaccessibile economicamente. Certo, pensare al cielo, alla galassia e all’universo ci mette in una condizione di estrema grandezza, ma non è corrispondente alla cifra proposta.

Potrebbe essere un’idea davvero molto originale e, diciamocelo, nessuno se lo aspetterebbe mai. Andiamo per gradi, vediamo qui di seguito come funziona e quanto si pagherebbe per questa enorme sorpresa.

Come funziona

All’inizio il costo era esorbitante, ma ora è accessibile a tutti. Per regalare una stella basta andare su uno dei numerosi siti che permettono di farlo, esplorare le varie offerte e possibilità e vedere qual è quella più vicina ai propri desideri.

Ci sono diversi pacchetti disponibili a seconda del sito (cercare su Google “regalare una stella”) che si sceglie. Tutti forniscono poi un certificato che dimostra la registrazione della stella con quel nome preciso, quello che avete scelto voi, con le coordinate precise della costellazione in cui si trova. Non solo, vengono forniti anche i mezzi per trovarla nel cielo molto facilmente.

Alcuni siti possono dare in omaggio cartoline, ciondoli oppure altri accessori. Sul sito di riferimento quella stella avrà per sempre quel nome. Certo, questo non vuol dire possedere la stella o vederla registrata legalmente all’International Astronomical Union, però, è pur sempre un grandissimo regalo e gesto d’amore.

Mai pensato di regalare una stella? Quanto potrebbe costare

Il costo varia molto in base al pacchetto e all’offerta scelta. In genere, si parte da una cifra di 30 euro fino a 100-130 euro. Dipende molto dalla stella che si decide di prendere, se è isolata o se fa parte di una costellazione nota.

Tuttavia, come si può vedere, non è una cifra particolarmente esagerata e fuori da ogni possibilità. Sarebbe come fare un qualsiasi altro regalo, ma questo di sicuro stupirà il destinatario in modo indelebile.