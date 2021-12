Le lasagne sono un grande classico della cucina italiana ed è ormai un piatto che tutto il Mondo ci invidia e ci imita. A pochi giorni dall’arrivo del Natale, sono già tantissime le persone che non vedono l’ora di preparare ed assaporare le lasagne in compagnia.

Quest’anno, però, nessuno ci vieta di scostarci leggermente dalla tradizione, preparando delle lasagne diverse da quelle “alla bolognese”. Infatti, oltre al solito ragù, ecco come condire le nostre lasagne per un pranzo di Natale che rimarrà nella storia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ingredienti per 4/6 persone

250 grammi di lasagne secche;

300 grammi di salmone affumicato;

3 zucchine;

150 grammi di robiola di capra.

Ingredienti per la besciamella

650 millilitri di latte;

50 grammi di farina;

45 grammi di burro;

sale e pepe nero.

Procedimento

Innanzitutto, cominciamo con la preparazione della nostra besciamella. In una pentola, versiamo prima tutto il burro e lasciamolo sciogliere a fiamma moderata. Una volta sciolto, aggiungiamo la farina ed iniziamo a mescolare velocemente con un mestolo per non creare grumi.

A questo punto aggiungiamo tutto il latte, inserendo anche un pizzico di sale e di pepe nero macinato fresco. Portiamo il latte ad ebollizione, avendo cura di mescolare continuamente per circa 5 o 6 minuti.

Una volta trascorso il tempo necessario, la besciamella non risulterà molto densa, ma per questa ricetta dovrà restare, appunto, più liquida.

Fatto ciò, in un tegame, lasciamo soffriggere dell’aglio ed uniamo subito dopo le zucchine già precedentemente lavate e tagliate. Lasciamole cuocere insaporendole con sale e pepe, fino a che non risulteranno morbide.

Oltre al solito ragù, ecco come condire le nostre lasagne per un pranzo di Natale che rimarrà nella storia

Ora non ci resta che assemblare le nostre lasagne. Sul fondo di una pirofila, stendiamo un velo di besciamella sulla quale adageremo le nostre sfoglie di pasta. Dopo di che, aggiungiamo un altro velo di besciamella ed il salmone affumicato tagliato a strisce. Fatto ciò, aggiungiamo anche una manciata di zucchine e dei ciuffetti di robiola di capra.

Quest’ultima donerà al piatto la giusta tonalità di acidità e piccantezza che renderanno il piatto più avvolgente.

Continuiamo a stratificare le nostre lasagne seguendo sempre questa sequenza, fino a riempire tutta la pirofila. In superficie spolveriamo una bella dose di parmigiano grattugiato e cuociamo in forno preriscaldato a 185 gradi per 20 minuti.