In molti per combattere la tristezza legata alle restrizioni degli ultimi anni hanno cominciato ad apprezzare le piante.

Il giardinaggio e la cura di questi esseri viventi si sono trasformati da hobby all’apparenza noioso in qualcosa di irrinunciabile.

Tra le piante preferite non troviamo solamente Croton, gerani, ortensie e Ficus ma anche piante più rare e meno diffuse come la Stanhopea. Ma oltre alle orchidee molti scelgono queste 2 piante tropicali fiorite in autunno per ornare casa.

Tra queste piante ne spiccano alcune in grado di donare alla casa una bellezza dal sapore orientale senza particolare fatica.

Si sta scrivendo dell’Hedychium gardnerianum e la Tibouchina semidecandra.

L’Hedychium è una delle specie più profumate in assoluto. Il profumo di questa pianta donerà immediatamente al luogo in cui è tenuta una nota tropicale.

Si tratta di una pianta d’appartamento che raggiunge quasi il metro di altezza, necessita di essere coltivata in vaso e in casa.

Infatti teme molto le basse temperature e, pur potendo essere tenuta all’esterno in estate, dovrà essere riportata in casa all’inizio dell’autunno.

Per vederla crescere sana e rigogliosa si consiglia di utilizzare un terriccio ricco ed evitare i ristagni di acqua. L’esposizione potrà essere in pieno sole o mezz’ombra ma comunque luminosa e lontana da correnti di aria.

Le foglie dell’Hedychium sono molto eleganti e lunghe e i fiori sbocciano nel periodo compreso tra l’estate e l’inizio dell’autunno. Le infiorescenze a forma di pannocchie si distinguono per il loro colore giallo.

Tibouchina semidecandra

La seconda pianta adatta ad ornare casa è la Tibouchina semidecandra. Si tratta di una pianta originaria del Sud America e molto apprezzata per foglie vellutate e fiori blu/viola.

Come l’Hedychum anche i fiori di questa pianta, bellissimi fino a novembre, sono caratterizzati da un profumo delicato.

Da buona pianta tropicale non sopporta le temperature fredde e per questo motivo è preferibile coltivarla in vaso. Questo permetterà di ritirarla all’interno all’inizio del periodo invernale.

Infatti in piena terra resisterà solamente in zone con inverni miti e non troppo freddi. Nonostante possa resistere anche a brevi periodi di gelo.

Dietro a piante vigorose si nasconde un rinvaso annuale nel periodo tra febbraio e marzo. Si consiglia di utilizzare un mix di terriccio, sabbia e torba.

L’esposizione ideale per questa pianta è luminosa ma lontana dai raggi diretti del sole. Irrigare frequentemente facendo attenzione ai ristagni di acqua, almeno fino a quando la pianta è in fiore.