La mela è uno dei frutti più usato ed apprezzato in cucina. In Italia ne esistono circa 2.000 varietà e sono coltivate soprattutto nelle regioni del Nord. È estremamente versatile tanto da essere perfetta sia cotta che cruda, in preparazioni dolci ed anche salate come ad esempio in aggiunta alla carne, alle insalate o nei risotti.

È considerato un frutto molto salutare, un ottimo rimedio per tantissimi disturbi grazie alle sue proprietà benefiche. Contiene pochissime proteine e i grassi sono quasi assenti, è ricco di vitamine che combattono la stanchezza, facilitano la digestione e proteggono le mucose dell’intestino. Contiene il 2% di fibre tra cui la pectina che oltre a fare da addensante nella preparazione di marmellate aiuta a rallentare l’assorbimento degli zuccheri. Consumata cruda ha un’azione astringente, mentre mangiata cotta agevola il transito intestinale. Questi sono solo alcuni dei tanti benefici che questo frutto portentoso offre.

Di seguito si andrà alla scoperta di una ricetta dolce in cui il frutto in questione verrà cotto pur conservando tante delle sue qualità nutrizionali: è questa la torta di mele dal gusto strepitoso ed insuperabile semplicissima da fare.

Gli ingredienti che occorrono

2 rotoli di pasta sfoglia rotonda

5 mele

80g zucchero di canna integrale

Succo di mezzo limone

Scorza di un limone

Mezzo bicchiere di acqua

Amaretti

Latte

Tuorlo di un uovo

Mandorle a lamelle.

È questa la torta di mele dal gusto strepitoso ed insuperabile semplicissima da fare: procedimento

Sbucciare le mele e tagliarle a cubetti direttamente all’interno di una padella antiaderente;

Alle mele aggiungere lo zucchero, l’acqua, il succo e la scorza del limone;

Cuocere a fiamma viva per 10 minuti circa fin quando le mele sono ben cotte;

Sistemare in un terrina da 26 cm della carta forno (di solito è già presente nella confezione) e adagiare una sfoglia facendola aderire per bene ai bordi. Ritagliare la carta forno in eccesso;

Sbriciolare qualche amaretto sul fondo, aggiungere il ripieno cotto in precedenza e stenderlo per bene, successivamente spezzettare ancora qualche amaretto e coprire il tutto con la seconda pasta sfoglia;

Per evitare che l’impasto fuoriesca, avvolgere l’estremità della pasta sfoglia inferiore con quella superiore come per formare un cordoncino;

Bucherellare la superficie con i rebbi di una forchetta e spennellarla con latte e tuorlo in egual peso;

Cospargere la superficie con mandorle a lamelle;

Cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per 45 minuti;

Farla raffreddare per bene prima di consumarla.

Un ottimo dolce per la colazione, ma anche per la merenda da servire accompagnato da una buona tazza di tè.