Gli appassionati di piante sono sempre alla ricerca di nuove amiche verdi con cui abbellire la casa. Infatti, non accontentandosi delle classiche piante il vivaio diventa il luogo perfetto per immergersi in qualcosa di diverso.

Già precedentemente si era scritto di alcune piante, tra cui l’Aristolochia elegans, ottime per regalare un sapore esotico alla casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi, si cercherà di accontentare anche gli estimatori delle orchidee andando alla scoperta di una tra le orchidee più belle.

Tutte le piante di cui si scriverà hanno un solo grande limite, il freddo. Infatti dovranno essere riparate in casa appena le temperature cominceranno ad abbassarsi.

Nonostante questo, ci regaleranno fioriture meravigliose proprio quando le nostre piante cominceranno a declinare. Una vera meraviglia per vista e olfatto.

Mendevilla suaveolens

La Mandevilla suaveolens è una pianta rampicante, conosciuta anche come gelsomino del Messico, appartenente alla famiglia delle Apocynaceae. Nonostante sia molto simile agli ibridi coltivati come pianta annuale è caratterizzata da un profumo molto dolce.

I fiori bianchi, raggruppati da tre a cinque, sono molto grandi a forma di campana aperta. Le foglie di colore verde e gli steli simili a liane la rendono una perfetta pianta rampicante.

Meglio sistemarla all’interno quando le temperature scendono e si consiglia di non posizionarla in un luogo particolarmente ventoso.

Attenzione anche alle temperature troppo elevate, nelle zone molto calde meglio ripararla anche dal sole.

Il luogo perfetto è luminoso ma non colpito dai raggi diretti del sole.

Ecco l’orchidea meravigliosa dai fiori grandi e colorati che tutti gli ospiti ci invidieranno

Oltre all’orchidea Stanhopea, tra le orchidee particolari possiamo nominare la specie della Cattleya Maxima Coerulea originaria di Venezuela e Perù.

Si tratta di una pianta con fiori molto grandi, anche una decina di centimetri che richiede, come le altre orchidee, scarse annaffiature.

Sarà importante lasciare che il substrato si asciughi prima di procedere nuovamente. La fioritura avviene molto tardi rispetto alle altre orchidee e sarà importante sistemarla in un luogo con luce diffusa ma non diretta. Ecco, quindi, l’orchidea meravigliosa dai fiori grandi e colorati che tutti gli ospiti ci invidieranno.

Tweedia oxypetalum

La Tweedia è caratterizzata da fiori di colore azzurro ceruleo molto particolari e profumati. Si tratta di una pianta rampicante originaria di Brasile e Uruguay con fiori a forma di stella che si aprono durante la primavera.

La durata di questi fiori è notevole, infatti fino a quando le temperature resteranno maggiori di quindici gradi non cadranno.

Le foglie, di colore verde-grigio, la rendono molto particolare. Per quanto riguarda l’esposizione va sistemata in un luogo soleggiato nelle prime ore del giorno. Andrà ritirata quando le temperature scendono e il terreno dovrà essere fertile ma ben drenato. Come la maggior parte delle piante non sopporta i ristagni di acqua.