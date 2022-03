A fine giornata, capita spesso di avere i piedi che sembrano due pagnotte gonfie e doloranti.

Succede soprattutto se trascorriamo molto tempo in piedi o a causa di abitudini sbagliate, come indossare calze o scarpe troppo strette. Il risultato è che arriveremo a sera con gambe, caviglie e piedi gonfi e doloranti e non vedremo l’ora di stenderci a letto.

Per trovare un po’ di sollievo, però, potremmo sfruttare le potenzialità di un ingrediente che tutti abbiamo in cucina. Solitamente lo utilizziamo per cucinare o per condire l’insalata, senza sapere che potrebbe tornare utile anche per migliorare le condizioni dei nostri piedi. Stiamo parlando dell’aceto, molto utile se usato in questo modo.

Il metodo della nonna non sbaglia mai

Come sappiamo, uno dei rimedi più sfruttati per ottenere sollievo immediato quando i piedi sono doloranti, è farsi un bel pediluvio.

L’azione dell’acqua sui nostri piedi ci regala una sensazione di benessere istantaneo e ci fa tirare finalmente un sospiro di sollievo. Oltre all’acqua, però, potremmo sfruttare le potenzialità dell’aceto, per migliorare gonfiore, pelle screpolata, ma anche il problema dei calli.

Piedi gonfi, stanchi, appesantiti o screpolati e pieni di calli e duroni non saranno più un problema grazie a questo utilissimo rimedio della nonna

Partiamo innanzitutto con la scelta della temperatura dell’acqua. Se il nostro obiettivo sarà quello di ammorbidire calli o duroni o di eliminare la pelle screpolata, dovremo senza dubbio optare per un bagno in acqua calda.

Se, invece, volessimo stimolare la microcircolazione del sangue o sentire i piedi più freschi e leggeri dopo una giornata di lavoro, dovremmo scegliere l’acqua fredda.

La scelta ideale sarebbe quella di alternare getti d’acqua calda e fredda, per stimolare la circolazione periferica. Questo semplice trattamento è così utile che viene utilizzato persino in molti centri benessere. Ricordiamo, inoltre, che basterebbe camminare 30 minuti al giorno in questo modo per migliorare la circolazione sanguigna.

Ecco come fare il pediluvio

Basterà riempire una bacinella con l’acqua della temperatura più adatta alle nostre necessità e aggiungere una parte di aceto di mele e un cucchiaio di sale grosso. Lasciamo i nostri piedi in ammollo per almeno 15 minuti, dopodiché potremo notare già un sollievo immediato.

Piedi gonfi, stanchi e appesantiti ci sembreranno subito più leggeri e rilassati dopo questo pediluvio e anche la pelle screpolata sarà più morbida. In questo modo potremo rimuoverla più facilmente, e otterremo gambe e piedi davvero liscissimi. Inoltre, anche i duroni o i calli saranno più morbidi e in questo modo sarà più facile eliminarli.

Questo pediluvio sarebbe ottimo anche per migliorare il problema delle micosi alle unghie e per neutralizzare il cattivo odore dei piedi.