Preparare le castagne surgelate in friggitrice ad aria, padella e forno

Ciascun periodo dell’anno porta sulla nostra tavola frutta e verdura di stagione tipica del momento. In autunno le protagoniste della scena sono le castagne, che insieme alla zucca e ai fichi d’india si possono cucinare in vari modi. Possiamo farle semplicemente bollire e gustarle al naturale oppure usare le castagne per arricchire un risotto. Con le castagne possiamo anche preparare dolci e torte.

A volte può capitare di andare a raccogliere castagne o che qualcuno ce ne regali molte. Per cui, per evitare che vadano a male, potrebbe venirci in mente di surgelarle e cucinarle in un secondo momento. Quando gustarle potrebbe permetterci di appropriarci delle proprietà benefiche delle castagne contro l’anemia, grazie al loro contenuto di ferro. Oppure potrebbe farci fare il pieno di vitamina C.

La cottura con bollitura, però, potrebbe far perdere il contenuto vitaminico ai frutti, a causa dell’idrosolubilità della vitamina C. In questo caso, si potrebbe rimediante mediante una cottura in friggitrice ad aria.

Preparare le castagne surgelate in friggitrice ad aria

Possiamo prelevare le nostre castagne congelate dal freezer con una mezz’ora di anticipo e provare a cuocerle nella friggitrice ad aria. Questo strumento permette la cottura ottimale degli alimenti senza l’utilizzo di condimenti aggiunti. Eviterebbe inoltre la dispersione delle vitamine in acqua, come succederebbe invece con la bollitura.

Possiamo quindi lavare per bene i gusci, asciugarli e inciderli a metà in lunghezza con un coltello. Quindi mettere le castagne nel cestello della macchina e avviare una cottura a 200°C per 15 minuti.

Ecco come preparare le castagne surgelate in friggitrice ad aria. Con il vantaggio del risparmio dell’ammollo, di tempi di cottura brevi e di una sbucciatura rapidissima.

Per chi non ha la friggitrice parliamo invece di cottura in padella e al forno.

Infornate o cotte sul fornello

Possiamo far scongelare e mettere in una bacinella piena d’acqua le nostre castagne per un paio d’ore quindi prepararle al forno. Dopo le 2 ore dovremo asciugarle e distribuirle su un vassoio rivestito con carta da forno. Dovremo cuocerle in forno statico preriscaldato a 180° per 30 minuti. Trascorso il tempo andranno sformate e lasciate a riposo per 15 minuti. In questo modo, la buccia verrà via con maggiore semplicità.

Certo, i tempi della preparazione e cottura in forno sono lunghi per cui chi ha più fretta di gustare le castagne può cuocerle in padella. Basterà inciderle in orizzontale con la punta di un coltello quindi cuocerle per 30 minuti dentro una padella. Lo strumento più ideale al caso potrebbe essere la padella bucata per castagne ma va bene anche la padella normale.

Lettura consigliata

Dove si comprano e la ricetta per cucinare le cosce di rana surgelate fritte