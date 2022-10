Settimana sfortunata per Ariete e Vergine, ma soldi in arrivo per altri 2 segni

Siamo ormai arrivati alla metà del mese di ottobre. Il decimo mese di quest’anno è iniziato in modo fantastico per alcuni segni zodiacali grazie a transiti favorevoli. Tuttavia, ogni settimana può riservarci delle sorprese, belle o brutte.

Ottobre sta scorrendo veloce e molti di noi sono curiosi di sapere che cosa ci aspetterà nei prossimi giorni. Per affrontare nel modo migliore i giorni che verranno ed essere preparati agli eventi, possiamo consultare l’oroscopo. Oggi ci concentreremo sui segni che potrebbero avere dei problemi, ma anche su quelli più fortunati.

Settimana devastante per l’Ariete

Per l’Ariete è in arrivo una settimana molto difficile. Nei prossimi giorni regneranno diffidenza e insicurezza. Questa situazione sarà molto difficile da affrontare per gli Ariete che odiano le situazioni poco chiare. Soprattutto per quanto riguarda l’amore, gli Ariete si sentiranno sopraffatti dagli eventi.

È un periodo di grandi incertezze in cui i nati sotto questo segno non riescono a capire che cosa vogliono. Anche sul lavoro non è un bel momento. Situazioni precarie e guadagni scarsi portano l’Ariete a guardarsi intorno alla ricerca di uno sbocco lavorativo più soddisfacente.

Giorni difficili per la Vergine

Pessima settimana anche per i nati sotto il segno della Vergine. Sul lavoro, molti Vergine si sentono insoddisfatti e smarriti. I Vergine in questo periodo hanno bisogno di appoggio e comprensione che non arrivano non solo dal capo e dai colleghi, ma anche dalla famiglia.

Come spesso accade, occorrerà resistere per qualche giorno e fare affidamento soltanto sulle proprie forze. I nati sotto questo segno di terra sono persone tenaci e dalla grande forza di volontà. In poco tempo tornerà tutto alla normalità.

Settimana sfortunata per Ariete e Vergine, ma grandi novità per altri segni

La fortuna è una ruota che gira e i momenti brutti passano così come quelli belli. Infatti, per gli Acquario questa sarà una settimana strabiliante. Reduci da un periodo decisamente pesante e pieno di imprevisti, gli Acquario tornano a sorridere grazie al favore di Marte.

Questo pianeta regala forza, determinazione e un pizzico di audacia ai nati sotto questo segno d’aria. Infatti, proprio nei prossimi giorni gli Acquario potrebbero chiudere un importante accordo o acquisire nuovi clienti che contribuiranno ad aumentare considerevolmente i guadagni.

Anche la forma fisica è al top e nei prossimi giorni non mancheranno le energie per intraprendere nuove attività sportive. In amore, un incontro potrebbe scombussolare l’equilibrio di qualche Acquario, ma attenzione a non viaggiare troppo con la fantasia.

Gemelli in vetta

Sarà una settimana sfortunata per Ariete e Vergine, ma i Gemelli al contrario vivranno giorni molto positivi e piacevoli. Sole e Mercurio saranno favorevoli e questo aspetto potrebbe facilitare un periodo ricco di divertimento ed emozioni travolgenti.

Infatti, i Gemelli nella prossima settimana saranno al centro dell’attenzione grazie a Mercurio che agevola la comunicazione e rende più affascinanti. Per i single è un momento d’oro e per le coppie ormai consolidate è tempo di progetti.

Sul lavoro, invece, i Gemelli saranno molto concentrati ed efficienti. Questa settimana potrebbe concludersi con un ottimo affare che porterà entrate economiche maggiori. Infine, per quanto riguarda la salute, purtroppo vince la pigrizia, ma si tratta soltanto di una situazione transitoria.

