Cosa usare per una schiacciata di patate al forno senza lievito

Un peccato di gola, a cui in pochi riescono a resistere in cucina, sono le patate. Al forno, fritte o in friggitrice ad aria, sono davvero una debolezza a cui è bello poter cedere, di tanto in tanto. Per non parlare del purè, che ben accompagna i nostri arrosti o le carni più succulente che bazzicano nelle nostre cucine. Ebbene, esiste una ricetta che rende omaggio a tutti questi formati, con la croccantezza delle patate fritte, la doratura di quelle al forno e l’interno morbido come una purea. Stiamo parlando della schiacciata di patate. Per questa ricetta non occorre lievito o ripieno. È perfetta e gustosissima così com’è.

Tutti pazzi per le patate in padella o al forno

Ma perché le patate intrise d’olio ci fanno letteralmente impazzire? La scienza risponde facilmente a questa domanda. Nelle patate, specialmente quelle fritte, ci sono dei grassi che stimolano il desiderio di “abbuffata”, come una vera e propria droga. Inoltre, i nostri antenati erano molto più attivi di noi e col tempo hanno cominciato a prediligere cibi carichi di grassi e zuccheri, che gli permettessero di reggere lunghe ore di camminata, considerando che non avevano le riserve che abbiamo noi oggi. Quindi, dobbiamo dire grazie ai nostri progenitori homo sapiens se le patate, in tutte le loro salse, sono per noi un alimento irresistibile. Potremmo usarla come scusa, per giustificare il nostro appetito smisurato e la nostra foga nell’ assaporare la croccantezza inconfondibile di questa schiacciata di patate al profumo di rosmarino.

Cosa usare per una schiacciata di patate al forno croccante senza lievito

Per preparare questa spianata alla patate, dalla croccantezza inconfondibile, ci occorrono:

370 g di patate sbucciate;

300 ml di acqua;

200 g di farina 00;

30 g di parmigiano;

30 ml di olio d’oliva;

1 cucchiaino di sale;

Rosmarino q.b.

Grattugiamo le patate, usando una grattugia a fori larghi e riponiamole in una ciotola, aggiungendo poi tutti gli altri ingredienti. Mescoliamo bene, fino a formare una pastella. Mettiamo abbondante olio nella teglia e versiamo il nostro impasto. Spolveriamo con altro parmigiano, che contribuirà alla crosticina croccante in superficie, e un altro filo d’olio. Cuociamo in forno a 200 gradi per 25 minuti e poi a 220 gradi, con la funzione grill, per altri 10 minuti. Una volta tolta dal forno, spolveriamo con un po’ di rosmarino. Potremmo provare anche la versione senza lievito con ripieno filante. Ora che sappiamo cosa usare per una schiacciata di patate degna degli homo sapiens, questi tuberi non hanno davvero più segreti per noi.

