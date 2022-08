I segni zodiacali non sono tutti uguali e queste loro differenze caratteriali si manifestano in diversi ambiti della vita. In alcuni casi ci si troverà di fronte a segni particolarmente aggressivi con cui sarà difficile discutere. Tuttavia, il mese di agosto si preannuncia ricco di amore per alcuni segni zodiacali particolarmente fortunati. Tra tutti i segni zodiacali, comunque, ce ne sono tre particolarmente complicati da sopportare, specialmente quanto tirano fuori la loro parte da veri narcisi. Si sta scrivendo dei tre segni più narcisisti dello zodiaco: Leone, Bilancia e Scorpione. Il mito di Narciso lo si conosce sin dalle scuole elementari. Un cacciatore bellissimo e consapevole di esserlo, dopo aver rifiutato tutte le pretendenti, si innamora di se stesso. La fine del mito è tragica e vede il ragazzo morire annegato proprio nel lago dove si stava ammirando.

Sono questi i 3 segni più narcisisti ed egoisti dello zodiaco

Tra i segni più narcisisti dello zodiaco non si poteva non trovare il re indiscusso, il Leone. I nati sotto questo segno zodiacale tendenzialmente amano stare al centro dell’attenzione e hanno un’alta considerazione di sé. Credono nella bellezza e la ricercano in ogni modo possibile. Al narcisismo, poi, va aggiunta anche una buona dose di egocentrismo che li rende l’anima di ogni compagnia. Amano ricevere complimenti e mal accolgono eventuali critiche. Tuttavia hanno anche un lato nascosto che tentano di celare in tutti i modi, la timidezza. Questa insicurezza di fondo spesso è in contrasto con la loro voglia di dominare la scena.

Bilancia

Il secondo segno zodiacale che fa della bellezza un vero e proprio stile di vita è la Bilancia. Narcisista e amante del bello in ogni sua forma, non potrà fare a meno di coltivarla in tutti i campi della vita. Molto attenta all’aspetto fisico ed esteriore, cercherà sempre di apparire al meglio e nulla potrà distrarla dall’obiettivo. Abbigliamento e make up potrebbero rappresentare uno dei modi che ha la Bilancia per presentarsi sempre al meglio. Tuttavia, rispetto al Leone, la Bilancia tenderà ad essere attenta e premurosa nei confronti delle persone a cui tiene. L’egocentrismo non fa parte del suo carattere.

Scorpione

Tra i segni zodiacali più narcisisti, ma anche molto affascinanti, poi, troviamo lo Scorpione. In queso caso al narcisismo si unisce anche una parte egocentrica che potrebbe farli apparire antipatici all’esterno. L’amore per se stessi è smisurato e questo potrebbe influire anche su eventuali relazioni sentimentali. Ci si metterà sempre al primo posto rispetto alle altre persone. La sua scarsa disponibilità a scendere a compromessi potrebbe creare molti problemi nelle relazioni. Quindi, sono questi i 3 segni più narcisisti a cui fare attenzione.

Lettura consigliata

Dal 4 agosto amore in arrivo per questi 3 fortunati segni zodiacali