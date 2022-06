Il mese di giugno sarà per quasi tutti i segni zodiacali ottimo in campo amoroso e famigliare. Le gioie e le sorprese saranno tante in questi campi. Forse per via dell’arrivo dell’estate che porta i pianeti a risolvere nodi finora ingarbugliati. Vita personale e sentimenti prevarranno su lavoro e denaro, anche se in molti casi la fortuna non mancherà, portando vantaggi che faciliteranno gli affari per il resto dell’anno.

Il sole che torna alto nel cielo trasmette energia, le opportunità di nuovi incontri si moltiplicheranno. La cosa più bella, però, sarà innamorarsi dentro casa, rivivendo la passione di un tempo con le persone che ci stanno vicine da anni.

Per i Pesci, il focolare, la famiglia e i sentimenti vivranno un periodo d’oro questa estate. I legami amorosi stanno andando bene già da qualche mese e l’estate verrà vissuta alla grande perché nessun problema si presenterà all’orizzonte.

L’energia del Sole

Chi appartiene al segno dei Pesci ed è single continuerà a esserlo per scelta e i divertimenti all’interno della famiglia e con i propri amici non faranno pesare qualche normale momento di solitudine. Il benessere che ci darà l’affetto di amici e parenti sarà veramente appagante.

Oltre ai Pesci, altri 2 segni zodiacali vivranno un’estate magica. Il primo è lo Scorpione. Amore e passione non saranno frenati, le relazioni saranno vivaci e la nuova stagione ci farà sentire romantici e amati come non mai. Le iniziative aumenteranno di pari passo con l’energia grazie al sole. La complicità con il nostro partner raggiungerà livelli mai conosciuti prima, quindi non dobbiamo dubitare o avere incertezze. Viviamo la passione al meglio delle nostre possibilità. L’armonia che regna all’interno del cuore porterà i single a compiere passi decisivi.

Oltre ai Pesci, altri 2 segni zodiacali saranno al settimo cielo con amore e famiglia in un mese impossibile da dimenticare

Lasciarsi andare e regalare qualche possibilità alle persone che sono interessate a noi sarà una diretta conseguenza della voglia di avventura che si vive nei mesi estivi. Mare e passeggiate al chiaro di Luna sono momenti di felicità. Nessuno di noi può resistere.

Chi è del segno del Capricorno non si farà sfuggire l’occasione di vivere giorni felici. Senza, però, trascurare la famiglia. L’amore sarà incredibile per questo segno nel mese di giugno. Ci saranno giorni di felicità pura e in molti riusciranno a incontrare una persona che si rivelerà importante e che avrà tantissime qualità che ci piaceranno. Potrà essere ricca, intelligente o molto spiritosa. Questa persona ci colpirà fino a rubare il nostro cuore, se saremo pronti ad accoglierla senza pregiudizi. Chi ha già una storia importante supererà il calo di intensità amorosa dei mesi passati e la passione risboccerà più di prima crescendo di giorni in giorno.

Lettura consigliata

Strepitosa questa pietra con cui fare anelli di filo di ferro che si ricaricano con la Luna e risaltano la femminilità