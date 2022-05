Periodo fortunatissimo per 3 segni zodiacali che avranno amori passionali e turbolenti nonostante la luna calante di fine maggio

La Luna è il satellite naturale che ruota intorno al nostro Pianeta e ne influenza sorti e vicissitudini. Ci impiega 27 giorni per completare l’orbita, equivalenti a 30 giorni terrestri. Quando la fase lunare è calante, i rituali di accoppiamento non sarebbero prolifici, mentre i rapporti di coppia vivono momenti di crisi e di distacco. Ci si allontana e questo avviene come un processo di purificazione.

La routine quotidiana potrebbe subire mutamenti, potrebbero intervenire distrazioni e liti che inclinano la sintonia amorosa. I periodi di Luna calante sono perfetti per concludere una relazione, potrebbero portare sofferenza, ma anche preannunciare una rinascita. Perché purificarsi significa eliminare le scorie della vecchia relazione e aprirsi a nuove possibilità.

La Luna calante di fine maggio potrebbe colpire diversi segni zodiacali ma non tutti. Sarà, infatti, un periodo fortunatissimo per 3 segni zodiacali perché il sentimento più importante, cioè l’amore, sta prevalendo già da tempo.

Subito protagonista

Luna in Ariete il 25 e il 26 maggio darà a questo segno una marcia in più nel settore in cui ha investito le proprie energie con maggiore convinzione. Se abbiamo fatto tanti sacrifici per il nostro rapporto di coppia e ci abbiamo creduto, alla fine verremmo ripagati. I single avranno primi appuntamenti a cui dovranno arrivare preparati. Mentre chi vive una vita di coppia soddisfacente, avrà dalla sua parte la forza della primavera che aumenterà il romanticismo, portando nuova linfa vitale all’intesa amorosa.

Ci saranno sospiri di sollievo anche per chi ha vissuto recenti crisi. Il peggio è alle spalle, aver tenuto duro è stato un investimento che a fine maggio porterà i suoi frutti. Un nuovo magnetismo ci pervaderà e chi ci sta a fianco non potrà rimanere indifferente. L’avvicinarsi di corteggiatori che apprezzano la nostra personalità metterà in guardia i nostri compagni. La possibilità di perderci per sempre potrebbe essere reale.

Periodo fortunatissimo per 3 segni zodiacali che avranno amori passionali e turbolenti nonostante la luna calante di fine maggio

Per chi è nato sotto il segno del Cancro, la parola d’ordine sarà comunicazione. Le persone che ci stanno vicine sono attratte da noi. La nostra eloquenza non lascia indifferenti, ma è la tranquillità che stiamo vivendo all’interno della nostra storia d’amore ad attirare i curiosi. L’amore stabile in periodi di separazioni da nell’occhio, qualcuno potrebbe farsi avanti per ottenere attenzioni. Infatti, l’ultimo weekend di maggio sarà prolifico per nuovi incontri e conoscenze. Chi non è single però può rilassarsi.

L’amore sorriderà ai nati sotto il segno della Vergine. Se ci sentiamo felici è perché abbiamo investito molto nella nostra storia d’amore. Se il nostro partner non la pensa allo stesso modo, prepariamoci a qualche discussione turbolenta. La Luna calante non avrà però influenze negative. L’ultimo weekend del mese sarà fantastico. Se abbiamo trascorso un bel periodo in coppia, ciò che ci aspetta sarà un nuovo San Valentino.

