Quante volte abbiamo provato a cucinare qualcosa con la pasta sfoglia, ma ci risultava difficile? Questo perché alcuni cibi o basi per future preparazioni possono essere complessi da maneggiare, dato che rimangono morbidi e appiccicosi. Allora troviamo diversi metodi per risolvere il problema. Spesso optiamo per la farina, che usiamo tantissimo ad esempio sulle superfici dove stiamo cucinando per evitare che i cibi vi si attacchino.

Durante il periodo di quarantena, quando eravamo tutti chiusi in casa a cucinare pane e pizza, avevamo la cucina piena di farina. Questo perché con la farina l’impasto non si attacca alla superficie del tavolo. Stessa cosa vale ad esempio con il mattarello, che spesso si riempie di pezzi di impasto perché prima non è stato per bene infarinato.

Ma questa tecnica vale per qualsiasi cosa? In realtà non proprio. Può essere efficace tra impasto ed oggetto, ma non troppo con le mani. Ma se dobbiamo maneggiare semplicemente la pasta sfoglia come possiamo fare? Il trucco è molto semplice.

Se la pasta sfoglia è difficile da maneggiare quando cuciniamo ecco cosa dobbiamo fare per risolvere il problema

Prendiamo la pasta sfoglia, la tiriamo fuori dalla custodia e iniziamo a stenderla. Però ci rendiamo immediatamente conto che è difficile da gestire e che si continua ad attaccare alle nostre mani. La soluzione, allora, in questo caso è molto semplice. Infatti quello che possiamo fare è mettere la pasta sfoglia per circa 10 minuti in frigo. Il freddo andrà leggermente ad indurire la pasta sfoglia e, diventando più dura, sarà più facile da maneggiare.

Ovviamente non dobbiamo tenerla per tanto tempo, altrimenti diventerà fredda di frigo, e poi dovremmo aspettare troppo per farla tornare ad una temperatura normale. Invece 10 minuti è la durata di tempo perfetta per far sì che non sia troppo dura, ma nemmeno troppo molle. E allora, se la pasta sfoglia è difficile da maneggiare, bastano solo 10 minuti per renderla facile da usare.

In alcuni casi questo non è sufficiente e allora sarà necessario stendere un pochino di farina sulle proprie mani. Tra farina sulle mani e freddo del frigo, saremo liberi di cucinare nel modo in cui vogliamo la nostra pasta sfoglia.

Lettura consigliata

Non per la lievitazione sbagliata della pizza, ma la notte ci alziamo a bere per questo errore