Tra gli ortaggi che si raccolgono e consumano in inverno spiccano, sicuramente, i broccoli. Si tratta di piante erbacee appartenenti alla famiglia delle crucifere e parenti stretti del cavolfiore.

Un ortaggio ricco di proprietà come, ad esempio, minerali, fibre le vitamine ma povero di calorie. Le varietà di broccoli sono molte, si potrà scegliere tra le precoci e le tardive. Nel primo caso spiccano il Broccolo di Verona e il Ramoso Verde Calabrese mentre tra le tardive il Nero di Napoli e il Pugliese.

Il broccolo si adatta bene alla crescita sia in vaso che in piena terra, sarà sufficiente rispettare alcune semplici regole.

Il periodo di semina va da febbraio ad agosto mentre il trapianto in piena terra potrà avvenire in due fasi. Un primo momento da aprile a giugno e, un secondo momento, da settembre a ottobre. I broccoli potranno essere utilizzati in diverse ricette, dalle linguine all’agrodolce passando per quelli bolliti.

Ecco cosa seminare in vaso a marzo vicino a carote e spinaci per essere pronti al trapianto nell’orto in aprile

Il broccolo si adatta bene alla coltivazione in vaso ma avrà bisogno di un contenitore di almeno 30 centimetri di diametro. Se si desidera coltivare i broccoli sul balcone, tuttavia, sarebbe preferibile acquistare piantini già pronti.

Se si procede alla semina per poi trapiantare si potranno utilizzare dei vasetti di piccole dimensioni perfetti per favorire la germinazione. Si potrà mettere in piena terra quando si saranno sviluppate almeno cinque o sei foglie.

Il terriccio andrà arricchito con una concimazione a base di letame e sarà necessario anche uno strato di argilla espansa.

La temperatura a cui far crescere i broccoli deve essere compresa tra i 17 e i 6 gradi e l’esposizione soleggiata. Per questo motivo i trapianti autunnali sono sconsigliati nel Nord Italia.

Irrigazione

Sia in vaso che in piena terra i broccoli dovranno essere irrigati con frequenza ma senza creare ristagni di acqua. Specialmente durante il periodo estivo quando l’afa potrebbe danneggiare la produzione di questo ortaggio.

In autunno, invece, non necessiterà di particolari irrigazioni. Meglio limitarsi a bagnare solamente in caso di necessità dovuta di scarse precipitazioni.

Se la temperatura dovesse scendere al di sotto di 5 o 6 gradi si consiglia di coprire questo ortaggio con un telo in tessuto non tessuto.

Attenzione

I broccoli dovranno essere seminati vicino alle carote, ai fagioli, alla lattuga o agli spinaci. Ecco, quindi, cosa seminare in vaso a marzo vicino a carote e spinaci.

Al contrario, invece, non dovrebbero mai condividere lo spazio con la cipolla, la fragola o il ravanello.

Inoltre, meglio evitarne la coltivazione dopo altri ortaggi della famiglia delle crucifere.