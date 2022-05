Due location europee che ci regaleranno bellezza e cultura da visitare assolutamente in primavera

Il sole splende, se si escludono alcune giornate un po’ più fredde e grigie. Per cui è una buona idea iniziare ad organizzare un bel viaggio. Si può andare a visitare una delle grandi meraviglie che regala il nostro Paese, oppure provare a viaggiare un po’ più lontano. Dopotutto, le restrizioni che ci hanno tenuti fermi per due anni si sono rilassate, ed ora fare una gita in giro per l’Europa è diventato più semplice.

Oggi diamo dunque due consigli per mete da visitare fuori dall’Italia, conoscendo due città a loro modo molto diverse, ma che regalano entrambe grandi soddisfazioni. Andiamo dunque alla scoperta delle due location europee che ci regaleranno bellezza, ma non solo, perfette per questo periodo.

Due mete davvero imperdibili

La prima meta che consigliamo è Siviglia, bellissima città spagnola che si trova nella regione dell’Andalusia, di cui è capitale. Questa location è perfetta per chi si vuole divertire, visitare monumenti bellissimi al sole di primavera e passare alcuni giorni pieni di allegria. Consigliamo di affrontare questo viaggio con calma e rilassatezza, girando per i suoi bei parchi e passeggiando per le sue strade piene di storia.

Le cose da visitare poi sono tante, ad esempio sono imperdibili i palazzi reali, che mescolano tanti stili architettonici diversi, segno inequivocabile dell’influenza sia occidentale che islamica su Siviglia. Visitiamo poi la cattedrale, che è il più grande monumento della cristianità dopo San Pietro.

Passiamo poi a Plaza de España, una piazza di grandi dimensioni che esprime tutta la grandezza della storia spagnola. Non dimentichiamoci poi di fare un salto al Barrio, uno dei luoghi più autenticamente sivigliani che ci siano. Insomma, un’altra delle tante mete spagnole che non ci deluderanno.

L’altra città che consigliamo è Lubiana, la capitale slovena vicinissima all’Italia. Per essere una capitale è piuttosto piccola e quindi riesce ad essere un posto raccolto, ma allo stesso tempo dalla ricca offerta culturale. Molto adatta per essere visitata a piedi o in bici, Lubiana ha un centro storico davvero indimenticabile.

Tra le tante cose da vedere consigliamo il suo imponente castello, che troneggia in cima ad una collina alberata, e la Cattedrale di San Nicola con la sua splendida arte barocca. Facciamo poi un salto nell’enorme biblioteca e tuffiamoci in mezzo ai manoscritti medievali che sono conservati in questo luogo. Poi conosciamo un po’ della cultura di Lubiana andando a fare un giro per l’enorme mercato centrale.

