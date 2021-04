Il segreto per dei tappeti sempre bellissimi, pulitissimi e come nuovi

Sui tappeti in generale il discorso sarebbe troppo lungo da affrontare in un solo articolo. I tappeti hanno una storia millenaria, una storia che viene dall’oriente. Iran, India e Afghanistan sono i Paesi da cui gli esperti ci dicono che arrivano i tappeti più lussuosi e pregiati del mondo.

La loro funzione originaria sembra proprio essere diversa da quella che abbiamo noi oggi. In principio, i tappeti servivano per potersi distendere per terra senza sporcarsi. Immaginiamoci una società che, quando si spostava per la guerra, il lavoro o gli affari, si accampava fuori città. Tende, tendoni e altre strutture mobili accompagnavano quei viaggiatori del passato. Questi naturalmente non potevano portarsi dietro materassi o letti ma dormivano sui loro tappeti.

I mercanti occidentali, affascinati da questo modo di vivere, portarono in Europa i tappeti che diventarono subito un grande simbolo di sfarzo e lusso. Ora. invece, consideriamo i tappeti soprattutto come un bell’ornamento che però ci richiede molto tempo. Pulire i tappeti è una scocciatura dato che si riempiono spesso di polvere.

Tuttavia, Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo un consiglio da dare ai nostri Lettori. Ecco il segreto per dei tappeti sempre bellissimi, pulitissimi come nuovi.

Ferro da stiro

Un chiarimento preliminare è d’obbligo, anzi due. Il primo è che questo consiglio vale solo per quei tappeti che non sono né di seta né di altri materiali molto pregiati. Il secondo consiglio riguarda dove abbiamo messo i tappeti e cosa ne abbiamo fatto.

Prima di ogni cosa dobbiamo lavarli o portarli a lavare. Se vediamo che portano ancora i segni di ciò che stava al di sopra di loro allora il consiglio è proprio quello giusto. Magari avevamo messo un sottovaso di una bellissima pianta (come questa) o un tavolo, e vediamo che ci sono ancora i segni che rendono il tappeto sporco e informe.

Ecco, prendiamo il nostro ferro da stiro e stiriamo quella parte di tappeto. Il risultato sarà sorprendente, specie se lasciamo poi il tappeto per qualche tempo all’aria aperta. Ecco il segreto per dei tappeti sempre bellissimi, pulitissimi e come nuovi.