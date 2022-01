Tra i peggiori nemici delle piante, il freddo, il vento e la pioggia occupano sicuramente i primi posti.

Per questo motivo, infatti, l’inverno è una delle stagioni più difficili da sopportare per le nostre piante. Molte persone decidono, quindi, di ricoverare il verde all’interno della propria casa, per cercare di salvarlo. Il problema è che, così facendo, si finisce per svuotare completamente il proprio balcone.

Per questo motivo, per avere un balcone colorato e fiorito anche in inverno, è bene scegliere le piante di cui stiamo per parlare. Si tratta di 2 piante che sopportano bene anche le temperature più rigide e, anzi, fioriscono proprio quando tutte le altre appassiscono.

Queste piante ornamentali resistono al freddo, fioriscono in inverno e hanno bellissimi fiori colorati

L’inverno e l’autunno sono due stagioni molto difficili per le nostre piante. Anche se non tutte hanno le stesse caratteristiche, in generale per proteggere le piante dal freddo e dalla pioggia basta questo trucchetto totalmente a costo zero.

Alcune piante, però, risentono meno dei fenomeni atmosferici avversi. Con le dovute accortezze, infatti, è possibile coltivare delle bellissime piante anche in questo periodo.

Campanelline che ispirano leggiadria

Una delle piante che resiste meglio al freddo è il bucaneve. I fiorellini di questa pianta sono delicati e bianchi come la neve, e fioriscono tra la fine di gennaio e marzo.

Il bello di questa pianta è che riesce a sopportare estremamente bene il freddo, anche quando le temperature scendono sotto lo zero. Durante l’inverno, infatti, crescerà forte, fino a quando raggiungerà il momento perfetto per sbocciare.

È uno di quei fiori perfetti per decorare aiuole e prati, ma è molto importante che siano in ombra. Il bucaneve, infatti, preferisce quest’ultima al sole.

I suoi fiori sembrano delle campane, e ispirano leggerezza e poesia.

Bellissimi fiori gialli che sembrano stelle filanti

Un’altra pianta invernale molto apprezzata dagli amanti del giardinaggio è l’amamelide. Questa pianta è molto apprezzata dagli amanti del giardinaggio, perché è versatile e resiste molto bene anche alle gelate.

Si tratta di una pianta che può raggiungere anche i 5-6 metri di altezza. Per questo motivo, se vorremo coltivarla in giardino o sul balcone, dovremo essere pronti a curare la sua crescita in base allo spazio disponibile.

Produce fiori che sembrano tante stelle filanti, con petali nastriformi di colore giallo, arancio o rossi. Ovviamente, anche questa pianta fiorisce in inverno e sopporta molto bene le temperature basse. Ecco perché sono meravigliose queste piante ornamentali che resistono al freddo, fioriscono in inverno e hanno bellissimi fiori colorati.