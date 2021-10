Seguire un regime alimentare equilibrato e variegato è la prima regola per stare bene e sentirsi belli. Ovviamente questo non significa rinunciare al gusto e al piacere della tavola, anzi tutt’altro. Cucinare in maniera sana ci consente di assaporare ancora meglio i prodotti che portiamo a tavola. Ma un ulteriore segreto per mangiare sano è acquistare prodotti di stagione, infatti, in questo modo ci assicureremo alimenti nostrani e genuini.

Madre Natura è estremamente generosa nell’elargire prodotti ricchi di vitamine in ogni stagione dell’anno. Infatti, se in autunno diventa più complicato assumere vitamina D per la scarsa esposizione alla luce solare, niente paura, ci pensa lei! Infatti, grazie alla Natura si potranno assumere gli alimenti che la contengono, come i funghi, tipicamente autunnali. Si pensi, infatti, che una sola porzione giornaliera riesce a coprire quasi il 30% del fabbisogno di un adulto. A tal proposito, con questo contorno tipicamente autunnale possiamo contrastare i dolori articolari.

Ma oltre alle vitamine il nostro organismo ha anche bisogno di omega 3. Un pesce molto ricco di omega 3, ma anche di vitamine come la B6 è il salmone. Pertanto, faremo un pieno di omega 3 e vitamina D con questo delizioso piatto leggero e autunnale, che vede come protagonisti salmone e funghi. Si tratta in particolare di gustosi fletti di salmone su crema di funghi.

Ecco cosa occorrerà per la preparazione del nostro piatto

Per la prima cosa occorreranno:

4 filetti di salmone;

olio extravergine d’oliva;

300 gr di funghi (champignon e porcini);

cipolla tagliuzzata;

2 cucchiai di latte;

un mestolo di brodo vegetale;

sale e pepe.

Faremo un pieno di omega 3 e vitamina D con questo delizioso piatto leggero e autunnale

Adesso, iniziamo con il pulire i filetti di salmone eliminando la pelle, passarli sotto l’acqua corrente e tamponarli con la carta da cucina.

Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Posizioniamo poi i nostri filetti su una teglia rivestita da carta forno e far cuocere i filetti per circa 10 minuti. Si raccomanda di prestare attenzione a non farli asciugare.

Successivamente, laviamo e tagliamo i funghi e mettiamo sul fuoco una padella antiaderente con un filo d’olio e la cipolla tagliuzzata.

Poco dopo, aggiungiamo i funghi, il sale e il pepe e li facciamo rosolare. Una volta ammorbiditi frulliamo aggiungendo il latte e un po’ di brodo fino ad ottenere la cremosità che preferiamo.

A questo punto non ci resta che stendere la crema di funghi sul piatto e adagiarvi sopra il filetto di salmone e servire. Se avanzano funghi dalla spesa

