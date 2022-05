Nuove opportunità di lavoro accessibili per candidati a vari livelli di carriera arrivano dal Gruppo Amadori. L’azienda, fra le maggiori realtà nel settore agroalimentare, ha di recente aggiornato la lista delle carriere disponibili. Tantissimi i profili ricercati, rivolti sia a coloro in possesso del diploma di scuola media superiore che della terza media. Per candidarsi basta seguire le istruzioni presenti sulla piattaforma proprietaria, allegando curriculum vitae.

Fra le oltre 24 posizioni aperte in Amadori spicca per accessibilità dei requisiti l’annuncio per “Operaio Turnista – Settore Alimentare”. Si tratta di un’opportunità con assunzione a tempo indeterminato e pieno per cui non è necessariamente richiesta esperienza pregressa.

Le risorse selezionate riceveranno una formazione apposita per l’utilizzo degli strumenti collegati alla mansione, come il muletto, il carrello e la pala caricatrice. Come titolo di studio basta la licenza media e completano i requisiti minimi il possesso della patente di tipo B e l’essere automunito. L’azienda ricerca una persona affidabile, volenterosa e propensa al lavoro di gruppo.

Oltre 24 posizioni aperte accessibili con terza media e assunzione a tempo indeterminato per questo Gruppo italiano

Nessun requisito di titolo di studio per la posizione “Operaio Addetto Alla Produzione”. Si ricercano candidati capaci di lavorare in gruppo, propensi all’apprendimento veloce e con buona manualità. Responsabilità, motivazione e puntualità sono essenziali, così come l’essere automunito e il possesso della patente di tipo B.

Per alcune postazioni è necessario il possesso del patentino per l’uso del muletto e di patenti di guida di grado superiore. Inoltre, è indispensabile la residenza in prossimità della sede lavorativa. L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato.

Altro posto di lavoro disponibile è per “Manutentore Elettromeccanico – Elettricista”. La risorsa selezionata si occuperà della manutenzione degli impianti. La stessa deve essere propensa al lavoro in team, disponibile al lavorare su turni e con un’esperienza pregressa nel ruolo di almeno 4 anni. Seguono il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di competenze specifiche per le mansioni previste. Preferenziale è la residenza nei pressi della sede. Il contratto di lavoro previsto è a tempo determinato e pieno.

Tutti i dettagli sulle offerte di lavoro presentate e sulle altre disponibili sono presenti sulla piattaforma del gruppo Amadori. All’interno della pagina relativa ad ogni annuncio troveremo le istruzioni per inviare candidatura.

