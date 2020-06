Olio di cocco nel caffè? Dopo avervi svelato i benefici non potrete più farne a meno. L’olio di cocco è famoso per le sue proprietà benefiche su capelli o pelle, ma lo avete mai provato con il caffè? Il caffè già di per sé, se non preso in modo eccessivo, fa bene alla salute. Infatti è un ottimo rimedio contro il mal di testa, aumenta la circolazione sanguigna e dà energia. Be’ con l’olio di cocco i benefici sono amplificati. Contiene un’alta concentrazione di antiossidanti che aiutano a preservare le cellule dalla degenerazione precoce e inoltre il vostro caffè assumerà un aroma veramente delizioso. Dopo avervi svelato i benefici non potrete più farne a meno. Ebbene sì, ora entreremo nel vivo di questo mix e scoprirete il perché.

Partiamo dalla prima: combatte le infezioni. Non tutti gli acidi grassi sono dannosi per il nostro organismo. Quelli a media catena aiutano a combattere le infezioni e il caffè aumenta questa potenzialità, aumentando la produttività delle sostanze in grado di contrastare funghi e batteri. Migliora il metabolismo. Ci sono persone che soffrono di disfunzioni delle attività metaboliche a causa di una dieta non adatta o di fattori genetici. È ben risaputa l’azione del caffè sul metabolismo, ma l’aggiunta di olio di cocco ne migliora gli effetti positivi. Inoltre interviene positivamente anche sullo stomaco affaticato, trattando adeguatamente acidità e reflussi gastrici e diminuisce il glucosio nel sangue. Olio di cocco e caffè contribuisce ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue, potenziando la resistenza all’insulina.

Quando e come?

La vostra bevanda potete farla una volta al giorno, oppure due. Si consiglia in caso la mattina se una volta, oppure mattina e sera se scegliete due volte. Basta aggiungere circa 20ml di olio di cocco al tuo caffè e i benefici saranno immediati.