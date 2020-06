Il Fisco controlla se dal mio conto corrente vanno soldi verso un fondo pensione o una polizza? Mettiamo subito in chiaro una cosa. Il Fisco può controllare tutto. Ne ha gli strumenti, come abbiamo messo in evidenza in questo articolo. E ne ha i poteri, per cui è bene ricordarselo sempre. Detto questo, vediamo di specificare bene cosa succede se dal mio conto corrente sposto dei soldi verso un fondo pensione od una polizza.

Dicevamo dei controlli e dei poteri dell’Agenzia delle Entrate. Mettiamo che io decida di investire in un fondo pensione o in una polizza. Per farlo ci sono due metodi: o faccio un bonifico o prelevo i soldi direttamente, e li verso a chi di dovere. Vediamo di approfondire entrambi.

Il Fisco controlla se dal mio conto corrente vanno soldi verso un fondo pensione o una polizza?

Come ben sapete, esistono diversi tipi di fondo pensione. Possono essere di tipo negoziale, aperti, preesistenti o un PIP, cioè un Piano Individuale Pensionistico. L’adesione a un fondo pensione negoziale o a un fondo pensione preesistente può avvenire presso la propria azienda, la sede del fondo pensione, quella dei sindacati che hanno sottoscritto l’accordo o dei patronati incaricati dal fondo. L’adesione a un fondo aperto o a un PIP può avvenire nelle sedi delle società (banche, imprese di assicurazione, SIM, SGR) che li hanno istituiti, oppure attraverso i soggetti incaricati dalle stesse società.

Che io prelevi direttamente i soldi dal mio conto corrente, o che faccia un bonifico, non cambia nulla, per il Fisco. L’Agenzia delle Entrate saprà cosa ho fatto. Purché controlli, ovviamente. Perché il nocciolo della questione, in fondo, è questo. Dato per scontato che investendo in maniera normale non si faccia nulla di illegale, il Fisco lo sa a priori. Ma, in termini pratici, non gli interessa. E sapete perché? Perché, contrariamente a quello che pensiamo, anche se l’Agenzia delle Entrate sa tutto di noi, non passa il tempo ad osservare ciascuno di noi.

Quindi il Fisco controlla se dal mio conto corrente vanno soldi verso un fondo pensione od una polizza se ha un motivo per farlo, non a priori o a prescindere. Se non siamo criminali o delinquenti, investendo in qualsiasi strumento finanziario non facciamo niente di male. Quindi, non abbiamo nulla da temere.