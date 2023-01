Oh yes, con 50 euro vola nei prossimi mesi in questa storica capitale europea per un weekend super

Oh yes, con 50 euro vola-proiezionidiborsa.it

Vacanze di Natale che ormai sono un pallido ricordo. Pur essendo tornati alla quotidianità, non è detto che non si possa trovare il tempo per un weekend da vivere in qualche città d’arte, in Italia o in Europa. Sfruttando il fatto che siamo in periodo di bassa stagione, dando un’occhiata ai vari siti di viaggi, ecco che si può trovare l’occasione giusta. Spendendo poco più di 50 euro, si può volare verso una meta davvero interessante. Scopriamo insieme quale.

Per andare nel Regno Unito, dal 1 ottobre 2021, è necessario il passaporto. I tanti amanti di Londra, città facilmente raggiungibile con decine di voli low cost da tutta Italia, si sono dovuti adeguare, anche se controvoglia. Molti altri lo avranno fatto durante le feste, così come coloro che volessero visitarla nei prossimi mesi.

La City è una delle mete privilegiate per la facilità con cui si può raggiungere dai vari aeroporti del nostro paese. Non è detto, però, che non si possa fare lo stesso per altre città della Gran Bretagna. A nord dell’isola, per esempio, troviamo l’affascinante Scozia. Gran parte di coloro che la visitano rimangono affascinati dai suoi paesaggi. Immersa nel verde, si affaccia sul Mare del Nord e la sua capitale è un inno al gotico.

Passeggiando tra le vie del centro storico di Edimburgo, sembra davvero di fare il classico salto indietro nel tempo. Da Milano, Torino, Verona, Venezia, Roma, Bologna, Catania si può raggiungere, in uno dei prossimi weekend, spendendo tra le 40 e le 70 euro.

Oh yes, con 50 euro o poco più voliamo a Edimburgo

Bastano un paio di giorni per visitarla tutta? Come sempre, la risposta sarebbe no, se volessimo soffermarci su tutti i musei e i dintorni. Tuttavia, come sempre accade, se si ottimizza il tempo, sono più che sufficienti per conoscerne la gran parte.

Cominciamo la visita dal centro storico, di stile totalmente gotico. Un continuo sali scendi che necessita di buone calzature e di gambe efficienti. Royal Mile, la sua arteria principale, non è proprio una strada pianeggiante. Tuttavia si deve assolutamente percorrere per scoprire le bellezze di Edimburgo.

A cominciare dalla Cattedrale di Sant’Egidio, risalente al 1400, imponente e severa, con la sue colorate vetrate a dare un po’ di luce. Per poi passare al Museo degli Scrittori, dedicato a Robert Burns, Robert Stevenson e Walter Scott. A quest’ultimo è dedicato uno splendido monumento vittoriano, alto 61 metri, con diverse piattaforme panoramiche a cui bisogna assolutamente accedere.

Cosa vedere

Alla fine della Royal Mile, ecco il Palazzo Holyroodhouse, residenza reale britannica da secoli. Il suo interno è stato teatro di alcune delle storie più macabre della Corona. Leggende o verità, poco importa. L’ingresso non è proprio gratuito, ma è davvero consigliato.

Eccoci poi al magnifico castello che domina la città dall’alto della Castle Hill, una collina di 250 metri. Uno dei luoghi più famosi di Gran Bretagna, per la sua storia passata, ma anche per quanto accade ogni giorno alle ore 13. Lo sparo di cannone, a salve, che scuote la città e rallegra i turisti.

Oh yes, con 50 euro vola nei prossimi mesi a Edimburgo, la capitale della Scozia. Un’esperienza da vivere se si vuole provare qualcosa di diverso fuori dall’Italia.