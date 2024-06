Oggi potrebbe dare indicazioni importanti per i mercati-Foto da pixabay.com

Il martedì a livello statistico è un giorno decisivo per la settimana borsistica,. Da come chiuderà oggi, potrebbero essere dispiegati effetti fino a questo venerdì almeno Oggi potrebbe dare indicazioni importanti per i mercati. Le prossime date rilevanti calcolate con i nostri algoritrmi sono le seguenti:

27 giugno, poi 11 ottobre e 19 dicembre.

Dove potrebbe andare Ferrari?

Le news riportate dalla Reuters

Ferrari ha inaugurato un nuovo stabilimento a Maranello, l'”e-building”, con un investimento di circa 200 milioni di euro. Questo sito aumenterà la flessibilità della produzione e ridurrà i tempi di sviluppo e lancio di nuovi modelli, inclusa la prima auto completamente elettrica di Ferrari, prevista per la fine del prossimo anno. L’AD Benedetto Vigna ha sottolineato che l’obiettivo è il valore, non il volume, e che la personalizzazione sarà un fattore chiave per aumentare i ricavi.

Il nuovo stabilimento, che aggiunge 42.500 metri quadrati alle strutture esistenti, aumenta la capacità produttiva teorica a circa 20.000 vetture all’anno. Produrrà anche componenti per veicoli elettrici, ibridi e a combustione tradizionale, riflettendo il principio di neutralità tecnologica di Ferrari. La produzione in serie del primo veicolo elettrico inizierà nel gennaio 2026, con le prime vetture distribuite dal nuovo impianto a partire dal gennaio del prossimo anno.

Le raccomandazioni degli analisti

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Accumulate con target a 402,4. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 3%.

Lo studio dei grafici con i nostri algoritmi e indicatori terzi

Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 300,4 e il massimo a 407,6, mentre negli ultimi giorni i prezzi si sono mossi in area 386 euro. L’Alligator Indicator su base giornaliera e settimanale è impostato in fase laterale. A parer nostro un livello spartiacque è posto dal minimo segnato il 8 maggio a 369,4. Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire una fase ribassista fino ai 348,37, dove attualmente transita la media mobile a 200 giorni.