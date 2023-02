In una seduta che ha visto il Ftse Mib tra i peggiori indici europei, ci sono state delle azioni che si sono distinte per la loro forza. Innanzitutto facciamo notare che solo 6 tra le 40 Blue Chip di Piazza Affari non hanno chiuso in territorio negativo. In un mercato che scende ecco un titolo azionario sul quale puntare al rialzo: parliamo di Moncler.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Fa eccezione il rapporto tra prezzo e utili che esprime una sottovalutazione di circa il 5%. Secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, invece, la sopravvalutazione è superiore al 100%.

Di particolare interesse quando si valuta Moncler è la sua situazione di bilancio. Allo stato attuale, infatti, l’indice di liquidità è superiore a 1, Inoltre, il rapporto tra debito e capitalizzazione è pari a circa il 30%.

Per gli analisti, invece, il prezzo obiettivo medio esprime una valutazione in linea con i livelli attuali. La dispersione delle previsioni, invece, si aggira intorno all’11%.

In un mercato che scende ecco un titolo azionario sul quale puntare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Moncler

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 21 febbraio in rialzo dell’1,66% rispetto alla seduta precedente a quota 58,66 €.

Dopo l’incrocio rialzista delle medie di qualche giorno fa, la seduta del 21 febbraio ha visto un’esplosione rialzista molto interessante. Soprattutto perché è stata accompagnata da un lieve aumento dei volumi scambiati.

Possiamo dire, quindi, che il ribasso è alle spalle e il titolo è pronto per una nuova fase rialzista?

Ci sono elevate probabilità che ciò accada, ma manca ancora un piccolo sforzo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con un’importante area di resistenza, 58,72 €, rotta la quale potrebbero spingersi fino in area 66 €. A seguire, poi, il titolo potrebbe portarsi anche in area 77 €, prima, e 90 €, poi.

La mancata rottura della resistenza in area 58,72 €, invece, potrebbe provocare un nuovo ritracciamento fino in area 54 €. Solo sotto questo livello, però, il titolo Moncler potrebbe accelerare al ribasso.

