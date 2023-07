Siamo giunti a un livello spartiacque ed è l’11 luglio. A cosa porterà? Si salirà fino al 4 agosto come da attese, oppure si scenderà fino a questa data? I mercati europei quest’oggi mostrano forza, ma settimana scorsa Wall Street ha generato un segnale ribassista che va attenzionato con cautela. Frattanto il Vix si sta muovendo in un estremo di allerta, ma non ha ancora generato un segnale rialzista. I prezzi sono giunti sotto resistenze, e potrebbe anche ritracciare di qualche punto percentuale? Si continuerà a salire formando un eccesso fino al 4 agosto? Oppure si scende già da ora? Domani sarà un giorno importante per i mercati.

Oscillatori proprietari al rialzo

Continuiamo a osservare le medie a 1 e 4 ore settate sulle 200/400/600. Sono ancora orientate con la velocità al rialzo, e in tendenza rialzista. Si notano però degli eccessi: i prezzi hanno corso molto, e ora potrebbero rifiatare.

Tutto quello che accadrà a nostro parere fra il 5 luglio e il 4 agosto, non dovrebbe portare alla formazione del massimo annuale. I nostro calcoli statistici ponderati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, definiscono questo percorso campione per l’anno in corso: minimo nel primo trimestre e massimo fra fine novembre e la prima decade di dicembre.

Domani sarà un giorno importante per i mercati

Alle ore 16:34 della seduta di contrattazione del giorno 10 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.771

Eurostoxx Future

4.280

Ftse Mib Future

27.955

S&P500

4.403,24.

Cosa potrebbe accadere da ora in poi?

La nostra attenzione andrà posta sui minimi che sono stati segnati durante la seduta odierna di venerdì scorso, ma anche sui massimi e minimi odierni.

Siamo in un momento davvero nodale, e domani si potrebbe decidere l’andamento dei prezzi fino al 4 agosto.

Su cosa scommettiamo? Difficile una risposta.

Vedremo poi cosa accadrà.

