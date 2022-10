Per i concorsi pubblici nella Pubblica Amministrazione sarà un fine anno bollente. Si moltiplicano le opportunità di assunzione per chi punta a un lavoro nello Stato. A ottobre scade una nuova tornata di occasioni occupazionali presso molte strutture dello Stato centrale.

Ai concorsi pubblici a livello centrale si sommano quelli a livello locale. In tutta Italia molte Amministrazioni di Regioni, Comuni ed Enti locali dell’Italia hanno in progetto l’assunzione di nuove figure professionali. I titoli richiesti sono i più vari. Possono trovare opportunità coloro che hanno un titolo di scuola media inferiore, chi ha un titolo di scuola media superiore ed ovviamente anche chi ha un titolo di laurea. Questi possono puntare a selezioni per posti di funzionari e dirigenti.

Boom di assunzioni e importanti opportunità di lavoro nei concorsi pubblici

Numerosi concorsi hanno scadenza della domanda negli ultimi tre mesi dell’anno. Per esempio l’INAPP, l’Istituto Nazionale delle Politiche Pubbliche, è alla ricerca di 4 profili di funzionario amministrativo di V livello. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Per partecipare occorre avere un titolo di laurea ed avere acquisito una esperienza almeno biennale nel campo dell’area concorsuale. Chi volesse partecipare alla selezione ha tempo fino al 10 ottobre per presentare una domanda.

Ma questo è solo uno dei numerosi concorsi che si terranno da ottobre alla fine del 2022. Ad esempio l’Agenzia delle Entrate deve assumere oltre 2.500 diplomati e laureati entro la fine dell’anno. L’INPS ha indetto un nuovo concorso per reclutare 385 nuovi dipendenti.

In questa corsa alle assunzioni per concorso pubblico, i ministeri hanno la parte del leone. Infatti i dicasteri degli Esteri, di Grazia e Giustizia e del Tesoro e delle infrastrutture hanno in progetto l’assunzione di oltre 14.000 funzionari. Il Ministero dell’Interno prevede di assumere oltre 700 figure. Inoltre entro la fine dell’anno scatterà un nuovo concorso in Magistratura per 400 nuovi posti.

Il concorso più facile per trovare posto nella PA

Ovviamente non è facile partecipare e vincere un concorso. La selezione può essere difficile e l’ostacolo del titolo richiesto può essere insormontabile. Tuttavia alcuni concorsi pubblici per alcune specifiche occupazioni sono molto più semplici da superare. Per esempio i concorsi per ausiliario amministrativo, per agente di polizia, fattorino, guardiano o assistente sociale.

L’età è un altro limite che può essere un ostacolo per i concorsi pubblici. Per accedere a una selezione per un posto nella PA occorre necessariamente avere almeno 18 anni. Ma ci possono essere limiti anche nell’altro senso, ovvero un bando potrebbe richiedere un’età inferiore a una certa soglia.

Ma per trovare lavoro anche il settore privato richiede continuamente nuove figure. Si assiste ad un boom di assunzioni e importanti opportunità di lavoro in molte aziende in Italia che faticano a trovare personale. Per esempio, di recente nella grande distribuzione una importante azienda europea ha avviato una selezione per oltre 6.000 lavoratori in vari settori. Per alcuni ruoli lo stipendio è molto interessante. Infatti l’azienda riconosce ad alcune figure una retribuzione annua di oltre 26.000 euro lordi. Per molti posti è sufficiente un titolo di diploma di scuola media superiore.

